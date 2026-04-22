Αυλαία με ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ και τώρα play-out

22 Απρ. 2026 10:11
Pelop News

Παρότι πάλεψε στα ίσα, η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ έχασε εκτός έδρας με 8-7, από τα Χανιά για την 22η αγωνιστική της Waterpolo League Γυναικών και τερμάτισε στην προτελευταία θέση της κανονικής περιόδου.

Η πατρινή ομάδα με 7 βαθμούς θα διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία απέναντι στoν ΓΣ Ηλιούπολης με μειονέκτημα έδρας.

Ο τυπικά γηπεδούχος μετά το ισόπαλο 4-4 του α’ μέρους, πήρε προβάδισμα δυο τερμάτων στο β’ ημίχρονο.

Ο ΝΟΠ μείωσε 8-7 στα 00.45 με την Σμαράγδα Γροζοπούλου αλλά δεν πέτυχε κάτι περισσότερο.

 Τα οκτάλεπτα: 3-1, 1-3, 2-1, 2-2.

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Βλαχαντώνη, Σκουμπάκη, Ιγνατίου, Κουνδουράκη 2, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 1, Κώτσια 2, Πάτερου 1, Λιοδάκη, Νιαρχάκου, Πασβαντή.

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ (Βασίλης Κανελλόπουλος): Αικατερίνη Ζαφειράκη, Κροτό, Γεωργία Ζαφειράκη 1, Αναστασίου, Γροζοπούλου 2, Μπαλάτσα 2, Πασσά, Ράντονιτς 1, Κασπίρη, Αθανασοπούλου, Γιαννακοπούλου, Λυκοθανάση 1, Παπαδημητρίου.

