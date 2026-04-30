Axios: Σενάρια πολέμου ξανά στο τραπέζι του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα (30/4/2026) να ενημερωθεί για νέα σχέδια ενδεχόμενης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν από τον διοικητή της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια.

Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του»

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Axios, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ενδεικτική του ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων, είτε με στόχο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για την επίτευξη ενός καθοριστικού πλήγματος, πριν ανακοινώσει τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, η CENTCOM έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο πιθανότατα θα περιλαμβάνει πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, με στόχο την άρση του διαπραγματευτικού αδιεξόδου. Η εκτίμηση είναι ότι μια τέτοια κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει την Τεχεράνη σε επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών, με μεγαλύτερη… ευελιξία στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος.

Ένα ακόμη σχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί στον Τραμπ αφορά στην ανάληψη ελέγχου σε τμήμα των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού για την εμπορική ναυσιπλοΐα. Όπως αναφέρει μία από τις πηγές, μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

Παράλληλα, μεταξύ των επιλογών που έχουν συζητηθεί στο παρελθόν και ενδέχεται να επανέλθουν στο προσκήνιο, συγκαταλέγεται και μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων, με στόχο την εξασφάλιση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς». Δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει επί του παρόντος τον αποκλεισμό ως βασικό μοχλό πίεσης, χωρίς ωστόσο να αποκλείει στρατιωτική δράση, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει.

Την ίδια στιγμή, οι στρατιωτικοί επιτελείς των ΗΠΑ εξετάζουν και το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει σε αντίποινα κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ως απάντηση στον ναυτικό αποκλεισμό.

Στην ενημέρωση της Πέμπτης αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο ναύαρχος Κούπερ είχε πραγματοποιήσει παρόμοια ενημέρωση προς τον Τραμπ στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Όπως ανέφερε πηγή κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, εκείνη η ενημέρωση συνέβαλε στην απόφαση του προέδρου να προχωρήσει σε πολεμικές επιχειρήσεις.

