Σκληρή επίθεση στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Μερτς να εστιάσει περισσότερο στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς τον «εντελώς αναποτελεσματικό» στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι αφιερώνει χρόνο παρεμβαίνοντας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ιρανικής πυρηνικής απειλής.

Μερτς: Δεν θέλω ο πόλεμος να διχάσει το ΝΑΤΟ

Η ανάρτηση Τραμπ για τον Μερτς

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας και με τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του.

«Ο Καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία, όπου είναι εντελώς αναποτελεσματικός, και να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του, ειδικά στο Μεταναστευτικό και στην Ενέργεια», ανέφερε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο Μερτς θα πρέπει να περνά λιγότερο χρόνο «στην παρέμβαση σε εκείνους που ξεφορτώνονται την πυρηνική απειλή του Ιράν».

Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, η προσπάθεια αυτή καθιστά τον κόσμο, «συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας», ασφαλέστερο.

Σκληρή «επίθεση» Μερτς κατά των ΗΠΑ για τον πόλεμο με τον Ιράν

Ουκρανία, Ιράν και Γερμανία στο ίδιο μήνυμα

Η ανάρτηση του Τραμπ συνδέει τρία ανοιχτά μέτωπα: τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ένταση γύρω από το Ιράν και τα εσωτερικά ζητήματα της Γερμανίας.

Με αιχμηρή γλώσσα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται προσωπικά στον Φρίντριχ Μερτς, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ένταση στις σχέσεις του με Ευρωπαίους ηγέτες γύρω από μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

