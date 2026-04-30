Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του»

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε προσωπικά κατά του Φρίντριχ Μερτς, συνδέοντας την Ουκρανία, το Ιράν και τα εσωτερικά προβλήματα της Γερμανίας.

30 Απρ. 2026 18:08
Pelop News

Σκληρή επίθεση στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Μερτς να εστιάσει περισσότερο στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς τον «εντελώς αναποτελεσματικό» στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι αφιερώνει χρόνο παρεμβαίνοντας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ιρανικής πυρηνικής απειλής.

Μερτς: Δεν θέλω ο πόλεμος να διχάσει το ΝΑΤΟ

Η ανάρτηση Τραμπ για τον Μερτς

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας και με τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του.

«Ο Καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία, όπου είναι εντελώς αναποτελεσματικός, και να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του, ειδικά στο Μεταναστευτικό και στην Ενέργεια», ανέφερε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο Μερτς θα πρέπει να περνά λιγότερο χρόνο «στην παρέμβαση σε εκείνους που ξεφορτώνονται την πυρηνική απειλή του Ιράν».

Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, η προσπάθεια αυτή καθιστά τον κόσμο, «συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας», ασφαλέστερο.

Σκληρή «επίθεση» Μερτς κατά των ΗΠΑ για τον πόλεμο με τον Ιράν

Ουκρανία, Ιράν και Γερμανία στο ίδιο μήνυμα

Η ανάρτηση του Τραμπ συνδέει τρία ανοιχτά μέτωπα: τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ένταση γύρω από το Ιράν και τα εσωτερικά ζητήματα της Γερμανίας.

Με αιχμηρή γλώσσα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται προσωπικά στον Φρίντριχ Μερτς, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ένταση στις σχέσεις του με Ευρωπαίους ηγέτες γύρω από μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ