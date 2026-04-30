Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμάται ότι βρίσκεται ανάμεσα στους φετινούς υποψηφίους για το Νόμπελ Ειρήνης 2026, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κατάφερε να κερδίσει το βραβείο την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο φέρεται να περιλαμβάνεται στη φετινή διαδικασία, στην οποία έχουν καταγραφεί συνολικά 287 υποψηφιότητες.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, ο Χάρπβικεν, οι υποψηφιότητες αφορούν 208 πρόσωπα και 79 οργανισμούς.

Ανανεωμένη η λίστα των υποψηφίων

Ο γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ σημείωσε ότι αρκετοί από τους φετινούς υποψηφίους δεν είχαν προταθεί για το βραβείο την προηγούμενη χρονιά.

«Καθώς είμαι νέος στη δουλειά, ένα από τα πράγματα που με έχει εκπλήξει σε έναν βαθμό είναι πόσο ανανεώνεται ο κατάλογος από χρόνο σε χρόνο», ανέφερε σε συνέντευξή του ο Χάρπβικεν, ο οποίος βρίσκεται στη θέση αυτή από τον Ιανουάριο του 2025.

Παρά την αύξηση των συγκρούσεων διεθνώς και την πίεση που δέχεται η διεθνής συνεργασία, ο ίδιος υπογράμμισε ότι το βραβείο διατηρεί ιδιαίτερη σημασία.

«Το Νόμπελ Ειρήνης είναι ακόμη πιο σημαντικό σε μια περίοδο όπως αυτή που ζούμε», εκτίμησε, προσθέτοντας ότι «γίνεται εξίσου τόση καλή δουλειά, αν όχι περισσότερη από ποτέ».

Μυστικός ο κατάλογος για 50 χρόνια

Οι ηγέτες της Καμπότζης, του Ισραήλ και του Πακιστάν έχουν δηλώσει ότι πρότειναν τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης.

Ωστόσο, δεν υπάρχει δυνατότητα επίσημης επιβεβαίωσης, καθώς ο κατάλογος των υποψηφίων παραμένει μυστικός για 50 χρόνια.

Ο Χάρπβικεν αρνήθηκε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται για τις υποψηφιότητες.

Προτάσεις για το Νόμπελ Ειρήνης μπορούν να υποβάλουν, εκτός από τα μέλη της Επιτροπής Νόμπελ, χιλιάδες πρόσωπα από όλο τον κόσμο.

Ανάμεσά τους βρίσκονται πρώην βραβευθέντες με Νόμπελ, μέλη κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, αρχηγοί κρατών, καθώς και καθηγητές Ιστορίας, Κοινωνικών Επιστημών, Δικαίου και Φιλοσοφίας.

Τα ονόματα που συζητούνται

Στα στοιχήματα για τον φετινό νικητή περιλαμβάνεται η Γιούλια Ναβάλναγια, σύζυγος του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι.

Ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρονται βρίσκονται επίσης ο πάπας και η οργάνωση αρωγής Αίθουσες Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών / Emergency Response Rooms – ERR, η οποία δραστηριοποιείται στο Σουδάν.

Ο νικητής του φετινού Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου, ενώ η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

