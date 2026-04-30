Νέες αιχμές κατά του Κιρ Στάρμερ άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με αφορμή τον βασιλιά Κάρολο Γ’ και τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στο ζήτημα του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Βρετανός μονάρχης «πιθανότατα θα είχε βοηθήσει» τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, εάν είχε λόγο στη διαμόρφωση της βρετανικής στάσης στον πόλεμο.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Καρόλου στις ΗΠΑ και αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις στο Λονδίνο, καθώς ο βασιλιάς, ως αρχηγός του κράτους, τηρεί αυστηρά πολιτική ουδετερότητα.

Τα θερμά λόγια για τον Κάρολο

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η επίσκεψη του βασιλιά συνέβαλε στην αποκατάσταση των σχέσεων με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Κάρολο.

Τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό» και «πολύ καλό φίλο», πριν στραφεί ξανά στη στάση της βρετανικής κυβέρνησης.

«Νομίζω ότι αν ήταν στο χέρι του, θα μας είχε βοηθήσει με το Ιράν», ανέφερε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Κάρολος «θα ακολουθούσε και τις προτάσεις μας για την Ουκρανία», κάνοντας αναφορά στις διαφωνίες που υπάρχουν με ευρωπαϊκές χώρες.

Νέα κριτική στον Στάρμερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε στη συνέχεια την κριτική του προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήσει από το Λονδίνο συνδρομή στη σύγκρουση, χωρίς να υπάρξει άμεση ανταπόκριση.

«Του είπα, θέλεις να στείλεις λίγη βοήθεια; Και μου απάντησε ότι θα τη στείλει μετά τη λήξη του πολέμου. Αυτό δεν είναι καλό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται φραστικά στον Κιρ Στάρμερ.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «δεν είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ», ενώ είχε υποστηρίξει ότι η παραδοσιακή «ειδική σχέση» μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου «δεν είναι όπως παλιά».

Η στάση του Λονδίνου για το Ιράν

Ο Κιρ Στάρμερ έχει απορρίψει επανειλημμένα την εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο βασιλιάς Κάρολος, μιλώντας ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της συμμαχίας ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη «υπεράσπισης των κοινών αξιών» και αποφυγής απομονωτικών τάσεων, χωρίς να αποκλίνει από τον θεσμικό ρόλο και την πολιτική ουδετερότητα που συνοδεύει τη θέση του.

