Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη, στην τρίτη ημέρα της ιστορικής επίσκεψής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδυάζοντας συμβολικές κινήσεις, επίσημες επαφές και εκδηλώσεις με έντονο κοσμικό ενδιαφέρον.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας υποδέχθηκε ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διεθνούς σκηνής σε φιλανθρωπικό γκαλά στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της περιοδείας που περιλαμβάνει την Ουάσινγκτον, αλλά και το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Η επίσκεψη του Καρόλου και της Καμίλα στο Μανχάταν είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας υψηλού συμβολισμού βασιλικής περιοδείας: από τελετές μνήμης και πολιτιστικές συναντήσεις έως επαφές με ανθρώπους της μόδας, της μουσικής, της λογοτεχνίας και της σόουμπιζ.

Από το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στο γκαλά του King’s Trust

Η ημέρα του βασιλικού ζεύγους ξεκίνησε με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συμβολική κίνηση, καθώς ο Κάρολος και η Καμίλα τίμησαν τα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Με την παρουσία τους στο μνημείο της Νέας Υόρκης εξέφρασαν, σύμφωνα με το μήνυμά τους, τη «διαρκή αλληλεγγύη στον αμερικανικό λαό». Το μήνυμα συνόδευσε ανθοδέσμη που τοποθετήθηκε στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σχεδόν πριν από 25 χρόνια.

Αργότερα, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στο φιλανθρωπικό γκαλά για το King’s Trust, όπου βρέθηκαν γνωστά πρόσωπα και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Άννα Γουίντουρ, η Κάθριν Τζένκινς, η Κάρλι Κλος και ο Λάιονελ Ρίτσι, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Στέλα ΜακΚάρτνεϊ, το μοντέλο Ιμάν και η ηθοποιός και μοντέλο Νίνα Ντόμπρεβ.

Η συνάντηση της Καμίλα με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Η βασίλισσα Καμίλα είχε και μια ξεχωριστή συνάντηση με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στη λογοτεχνία στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης.

Η σταρ του Sex and the City χαρακτήρισε την επίσκεψη της Καμίλα «εξαιρετική για όλους τους Νεοϋορκέζους», ενώ η βασίλισσα συμμετείχε σε δράση για παιδιά, διαβάζοντας το «Γουίνι το αρκουδάκι».

Την ίδια ημέρα, ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε δηλώσει ότι ο Βρετανός μονάρχης θα έπρεπε να επιστρέψει στην Ινδία το διαμάντι Koh-i-Noor.

Τα σχόλια για την επίσκεψη και η ομιλία του Καρόλου

Η τετραήμερη επίσκεψη του Καρόλου και της Καμίλα στις ΗΠΑ έχει ήδη χαρακτηριστεί ιδιαίτερα επιτυχημένη, ενώ αποδίδεται σε αυτήν και βελτίωση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λάιονελ Ρίτσι, παγκόσμιος πρεσβευτής του King’s Trust, επαίνεσε την ομιλία του Καρόλου στο Καπιτώλιο, λέγοντας πως «ήταν εξαιρετική» και ότι ο βασιλιάς κατάφερε να συνδυάσει πολιτική και ανθρωπιά «με τρόπο που μόνο εκείνος μπορεί».

Η ομιλία του Βρετανού μονάρχη άγγιξε ζητήματα όπως η στήριξη στην Ουκρανία, η περιβαλλοντική κρίση και η σημασία του κράτους δικαίου. Σύμφωνα με τους New York Times, περιείχε και διακριτικές αιχμές προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο γκαλά που ακολούθησε στον οίκο δημοπρασιών Christie’s, ο Κάρολος χρησιμοποίησε πιο χαλαρό τόνο, προκαλώντας γέλια όταν είπε: «Διστάζω να κάνω άλλη μια ομιλία – ίσως σας έχω κουράσει ήδη».

Με χιούμορ πρόσθεσε ότι, «κοιτάζοντας το μέλλον, δεν θα δω το πολύ μακρινό μέλλον», καλώντας τους παρευρισκόμενους να στηρίξουν τη νέα γενιά.

Οι δηλώσεις Τραμπ και οι διπλωματικές επαφές

Σε μια σπάνια δήλωσή της, η Καμίλα χαρακτήρισε το ταξίδι «υπέροχο», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με θερμά λόγια για τον Κάρολο, αποκαλώντας τον «εξαιρετικό εκπρόσωπο της χώρας του» και «καλό φίλο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι ο Κάρολος συμφωνεί μαζί του στην ανάγκη να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ απάντησε ότι ο βασιλιάς παραμένει προσηλωμένος στη διαχρονική θέση της κυβέρνησης για την πυρηνική αποτροπή.

Στο περιθώριο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν και διπλωματικές επαφές μεταξύ της υπουργού Εσωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ και του Αμερικανού ομολόγου της Μάρκο Ρούμπιο.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η ένταση με το Ιράν εξακολουθεί να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.

Το πρόγραμμα πριν από την αναχώρηση

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ολοκληρώνουν σήμερα, 30 Απριλίου 2026, την τετραήμερη επίσκεψή τους στις ΗΠΑ με επίσημη αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Βρετανός μονάρχης αναμένεται να καταθέσει στεφάνι στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, στη Βιρτζίνια, έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία για τους Αμερικανούς, όπου έχουν ταφεί δεκάδες χιλιάδες πεσόντες εν πολέμω, δύο πρόεδροι και πρώην δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το απόγευμα, μετά τις εκδηλώσεις στη Βιρτζίνια, ο Κάρολος και η Καμίλα αναμένεται να αναχωρήσουν για τις Βερμούδες.

