Με βρετανικό χιούμορ απάντησε ο βασιλιάς Κάρολος στον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρατέθηκε στον Λευκό Οίκο.

Ο Βρετανός μονάρχης αναφέρθηκε σε παλαιότερη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος είχε πει στο Νταβός, απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους, ότι χωρίς την αμερικανική υποστήριξη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο «θα μιλούσαν γερμανικά και λίγα ιαπωνικά».

King Charles III toasts President Trump and the First Lady at state dinner: “Thank you, Mr. President and Mrs. Trump, for your splendid dinner this evening — which, may I say, is a very considerable improvement on the Boston Tea Party.” pic.twitter.com/Kfc0blVM4F — CSPAN (@cspan) April 29, 2026

Κατά την πρόποσή του, ο Κάρολος επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ, συνδέοντας την ατάκα του Τραμπ με την αποικιακή ιστορία της Βόρειας Αμερικής.

Η ατάκα του Καρόλου για τα γαλλικά

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στις βρετανικές και γαλλικές ρίζες πολλών τοπωνυμίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπενθυμίζοντας την εγκατάσταση αποίκων των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων στη βόρεια Αμερική.

«Πρόσφατα δηλώσατε, κύριε πρόεδρε, ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Θα τολμούσα να πω ότι χωρίς εμάς, θα μιλούσατε γαλλικά», είπε ο Κάρολος, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Η ατάκα αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ομιλίας του, καθώς συνδύασε ιστορική αναφορά, διπλωματική ευγένεια και βρετανική ειρωνεία.

Το αστείο για την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου

Ο Κάρολος δεν περιορίστηκε εκεί. Στην ίδια ομιλία αστειεύτηκε και με τα σχέδια του Τραμπ για «τροποποιήσεις» στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στο σχέδιο ανέγερσης αίθουσας χορού στη θέση της ανατολικής πτέρυγας.

King Charles III: Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn’t for us, you’d be speaking French. pic.twitter.com/86cQS14McX — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

«Με λύπη μου σας λέω ότι εμείς, οι Βρετανοί, επιχειρήσαμε το δικό μας σχέδιο ανακαίνισης του Λευκού Οίκου το 1814», είπε, παραπέμποντας στην πυρπόληση του κτιρίου από Βρετανούς στρατιώτες κατά τον Πόλεμο του 1812.

Στη συνέχεια, συνέχισε στο ίδιο ύφος, λέγοντας ότι το επίσημο δείπνο ήταν «σημαντική βελτίωση σε σχέση με το Tea Party της Βοστώνης».

Η αναφορά παρέπεμπε στο 1773, όταν άποικοι πέταξαν στη θάλασσα βρετανικά φορτία τσαγιού, αντιδρώντας στη φορολόγησή τους από τη Βρετανία.

Η απάντηση του Τραμπ

Μετά τον Κάρολο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε επίσης να κινηθεί σε χιουμοριστικό τόνο.

«Θέλω να συγχαρώ τον Κάρολο για τη φανταστική του ομιλία σήμερα στο Κογκρέσο. Σήκωσε όρθιους τους Δημοκρατικούς, κάτι που εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παρά τις διαφωνίες που έχουν κατά καιρούς καταγραφεί ανάμεσα σε Λονδίνο και Ουάσινγκτον, και οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τον «ειδικό δεσμό» που ενώνει τις δύο χώρες.

Το δώρο με το HMS Trump

Στο πλαίσιο του δείπνου, ο βασιλιάς Κάρολος προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ την καμπάνα βρετανικού υποβρυχίου με την ονομασία HMS Trump, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 1994.

«Ας είναι μάρτυρας της κοινής ιστορίας των δύο χωρών μας και του λαμπρού τους μέλλοντος. Και αν μια μέρα θέλετε να μας μιλήσετε, μη διστάσετε να χτυπήσετε», είπε ο Κάρολος, συνεχίζοντας τον τόνο ελαφράς διπλωματικής σάτιρας που χαρακτήρισε την παρουσία του στο δείπνο.

