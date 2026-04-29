Με νέο σατιρικό σχόλιο μέσα από την εκπομπή του απάντησε ο Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συνεχίζεται η αντιπαράθεση του παρουσιαστή με τον Λευκό Οίκο.

Η κόντρα έχει φέρει στο επίκεντρο και το ABC, το κανάλι που φιλοξενεί το «Jimmy Kimmel Live!», καθώς η αμερικανική κυβέρνηση ασκεί πίεση μέσω της διαδικασίας ανανέωσης τηλεοπτικών αδειών.

Στο επεισόδιο της Τρίτης, ο Κίμελ δεν αναφέρθηκε ευθέως στις εξελίξεις γύρω από τη μητρική εταιρεία του δικτύου, τη Disney, η οποία βρίσκεται υπό αυξημένο έλεγχο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αντίθετα, επέλεξε να σχολιάσει σατιρικά μια στιγμή από την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο.

🔥 NEW: Jimmy Kimmel just dug himself DEEPER by calling out President Trump: He says: “Wait a minute — did Trump just make a joke about his own DEATH?! He should be FIRED for that!” It comes after President Trump casually roasted his own age to Melania in front of King Charles:… pic.twitter.com/ay7b7Wlakn — TV News Now (@TVNewsNow) April 29, 2026

Η ατάκα Τραμπ και η απάντηση Κίμελ

Κατά την τελετή υποδοχής, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον 63χρονο γάμο των γονιών του και, απευθυνόμενος στη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, είπε αστειευόμενος: «Αυτό είναι ρεκόρ που δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε, αγάπη μου, συγγνώμη».

Trump to Melania: They were married for 63 years and uh… excuse me, if you don’t mind. That’s a record we won’t be able to match. I’m sorry, just not going to work out that way pic.twitter.com/K69E0DcY78 — Headquarters (@HQNewsNow) April 28, 2026

Ο Κίμελ σχολίασε τη φράση με σαρκαστικό ύφος: «Μισό λεπτό, μόλις έκανε αστείο για τον θάνατό του;».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ θα ζητούσε να απολυθώ επειδή έκανα ένα αστείο για την ηλικία του και την επόμενη μέρα θα έκανε ο ίδιος αστείο για την ηλικία του».

Η απάντηση αυτή ήρθε μετά την έντονη αντίδραση του Τραμπ και συνεργατών του σε προηγούμενο σχόλιο του παρουσιαστή για τη Μελάνια Τραμπ.

Η Disney στηρίζει προς το παρόν τον Κίμελ

Η Disney, στην οποία ανήκει το ABC, έχει μέχρι στιγμής στηρίξει τον Κίμελ, παρά τις πιέσεις από τον Τραμπ και συνεργάτες του για την απομάκρυνσή του.

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ, η FCC, ζήτησε από την εταιρεία να ξεκινήσει νωρίτερα από το προβλεπόμενο τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών των σταθμών της. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ευρέως ως μορφή πίεσης προς το δίκτυο.

Η FCC δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Κίμελ, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση συνδέεται με έρευνα για τις πολιτικές διαφορετικότητας της Disney, τις οποίες έχει επικρίνει η κυβέρνηση Τραμπ.

Η εταιρεία απάντησε ότι λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες και δήλωσε πως θα υπερασπιστεί τη θέση της μέσω των αρμόδιων νομικών διαδικασιών, επικαλούμενη την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Νομικές εκτιμήσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Νομικοί εκτιμούν ότι η Disney έχει ισχυρές πιθανότητες να επικρατήσει σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη, αν και μια τέτοια διαδικασία μπορεί να διαρκέσει χρόνια.

«Είναι θετικό ότι η Disney αντιδρά, καθώς έχει την Πρώτη Τροπολογία με το μέρος της», δήλωσε η δημοκρατική επίτροπος της FCC, Άννα Γκόμεζ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και πέρα από τους Δημοκρατικούς. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ δήλωσε ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να λογοκρίνει τον λόγο και ότι η FCC δεν πρέπει να λειτουργεί σαν «αστυνομία λόγου».

Παράλληλα, δεκάδες Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν την κίνηση αυταρχική, βλέποντας σε αυτήν προσπάθεια πολιτικής πίεσης προς ένα μέσο ενημέρωσης.

Το σχόλιο για τη Μελάνια που άναψε τη φωτιά

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κίμελ χαρακτήρισε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα», εξηγώντας στη συνέχεια ότι επρόκειτο για ένα ελαφρύ σατιρικό σχόλιο με αφορμή τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού.

Jimmy Kimmel: “Our First Lady is here. Mrs. Trump… you have a glow like an expectant widow.” pic.twitter.com/LdloPzMyXr — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

Μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σύμμαχοι του Τραμπ κατηγόρησαν τον παρουσιαστή ότι υποκινεί βία.

Ο Κίμελ απέρριψε κατηγορηματικά την κατηγορία. «Δεν ήταν σε καμία περίπτωση προτροπή σε δολοφονία. Το γνωρίζουν αυτό», είπε, τονίζοντας ότι έχει ταχθεί διαχρονικά κατά της ένοπλης βίας.

Όπως ανέφερε, το σχόλιό του ήταν «ένα πολύ ελαφρύ αστείο» που αφορούσε το γεγονός ότι ο Τραμπ είναι σχεδόν 80 ετών και η Μελάνια νεότερη από τον ίδιο τον παρουσιαστή.

Αυξημένο ενδιαφέρον για την κόντρα

Η αντιπαράθεση έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για την κριτική του Κίμελ προς τον Τραμπ. Μόνο ο μονόλογος της Δευτέρας συγκέντρωσε περισσότερες από τέσσερα εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πρώτης Τροπολογίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Τζαμίλ Τζάφερ, προειδοποίησε ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ελέγχου της πληροφόρησης.

Όπως σημείωσε, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μέσα ενημέρωσης ευθυγραμμισμένα με την κυβέρνηση, με σοβαρές επιπτώσεις για τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

