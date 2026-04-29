Με μια πολεμική εικόνα και τη φράση «No more Mr Nice Guy», δηλαδή «τέρμα πια το καλό παιδί», ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, ζητώντας από την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα προς μια συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να κρατά στρατιωτικό όπλο, με φόντο ένα βουνό στο οποίο σημειώνονται εκρήξεις. Το μήνυμα συνοδεύεται από αιχμές για την ικανότητα της ιρανικής κυβέρνησης να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το Ιράν δεν μπορεί να βρει τον δρόμο του. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλό θα ήταν να λογικευτούν γρήγορα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Η διατύπωση του Αμερικανού προέδρου ερμηνεύεται ως έμμεση απειλή ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν μπορεί να επανεκκινήσουν.

“…We’re offering a very fair and reasonable DEAL, and I hope they take it because, if they don’t, the United States is going to knock out every single Power Plant, and every single Bridge, in Iran. NO MORE MR. NICE GUY…” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/L4wQMJfGE6 — The White House (@WhiteHouse) April 19, 2026

Η νέα δομή εξουσίας στην Τεχεράνη

Η ανάρτηση Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν βρίσκεται σε φάση εσωτερικής αναδιάταξης της εξουσίας, δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων και την ανάδειξη του τραυματισμένου γιου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν εμφανίζεται να διαθέτει έναν αδιαμφισβήτητο θρησκευτικό ηγέτη με πλήρη έλεγχο των αποφάσεων.

Αν και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται τυπικά στην κορυφή, φέρεται να έχει κυρίως ρόλο επικύρωσης αποφάσεων που λαμβάνονται από στρατιωτικούς και θεσμικά όργανα, χωρίς να ασκεί άμεση καθοδήγηση.

«Οι σημαντικές συμφωνίες πιθανότατα περνάνε από αυτόν», δήλωσε ο Ιρανός αναλυτής Αράς Αζίζι. «Αλλά δεν μπορώ να τον φανταστώ να παρακάμπτει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Πώς θα μπορούσε να αντιταχθεί σε όσους διευθύνουν τον πόλεμο;».

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο επίκεντρο

Σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές, η πραγματική εξουσία στο Ιράν έχει συγκεντρωθεί σε έναν στενό κύκλο γύρω από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το γραφείο του ανώτατου ηγέτη και, κυρίως, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης εμφανίζονται πλέον να κυριαρχούν τόσο στη στρατιωτική στρατηγική όσο και στις βασικές πολιτικές αποφάσεις της Τεχεράνης.

Ανώτερος Πακιστανός αξιωματούχος, ο οποίος έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι οι Ιρανοί απαντούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, προσθέτοντας πως δεν φαίνεται να υπάρχει ενιαία δομή λήψης αποφάσεων.

Η εικόνα αυτή εξηγεί και τη δυσκολία των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, καθώς οι αποφάσεις φαίνεται να περνούν μέσα από πολλαπλά κέντρα ισχύος, με τον στρατιωτικό μηχανισμό να έχει τον πρώτο λόγο.

Αραγτσί και Γκαλίμπαφ στη διπλωματία

Σε διπλωματικό επίπεδο, το Ιράν εκπροσωπείται από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ καθοριστικό ρόλο έχει και ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, πρώην διοικητής των Φρουρών.

Ωστόσο, στο πεδίο των αποφάσεων, κεντρικό πρόσωπο θεωρείται ο διοικητής των Φρουρών, Αχμάντ Βαχίντι, ο οποίος φέρεται να είχε καθοριστική εμπλοκή ακόμη και τη νύχτα που ανακοινώθηκε η εκεχειρία.

Η Τεχεράνη έχει καταθέσει νέα πρόταση προς την Ουάσινγκτον, η οποία προβλέπει σταδιακές συνομιλίες και αναβολή της συζήτησης για το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι τη λήξη του πολέμου και την επίλυση των διαφορών για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη πλευρά, επιμένουν ότι το πυρηνικό ζήτημα πρέπει να τεθεί εξαρχής στο τραπέζι.

Καμία πλευρά δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης

Ο αναλυτής Άλαν Άιρ, μιλώντας στο Reuters, εκτίμησε ότι ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η Τεχεράνη εμφανίζονται έτοιμες να κάνουν πίσω.

«Και οι δύο πιστεύουν ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους», σημείωσε, εξηγώντας ότι το Ιράν στηρίζεται στη γεωστρατηγική του επιρροή στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ ποντάρουν στην οικονομική πίεση.

Η θέση αυτή αποτυπώνει το αδιέξοδο που διαμορφώνεται: η Τεχεράνη επιχειρεί να κερδίσει χρόνο και να διατηρήσει διαπραγματευτικά χαρτιά, ενώ η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση ζητώντας άμεση συζήτηση για τα πυρηνικά.

Από τη θεοκρατία στη στρατιωτική ισχύ

Η νέα δομή εξουσίας στο Ιράν δείχνει μια βαθύτερη μετατόπιση από τη θρησκευτική ηγεσία προς τον στρατιωτικό μηχανισμό.

Στην πράξη, η ιδεολογία και η στρατηγική των Φρουρών της Επανάστασης φαίνεται να καθορίζουν πλέον τη γραμμή της χώρας. Με το Ιράν σε πόλεμο και τον Αλί Χαμενεΐ εκτός σκηνής, κανένας παράγοντας εντός του συστήματος δεν δείχνει να διαθέτει τη δύναμη να τους αντισταθεί, ακόμη και αν το επιθυμούσε, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις εσωτερικές συζητήσεις.

Η επιλογή που αντιμετωπίζει η ιρανική ηγεσία δεν φαίνεται πλέον να είναι ανάμεσα σε μια μετριοπαθή και μια σκληρή στάση, αλλά ανάμεσα σε μια σκληρή και μια ακόμη πιο σκληρή γραμμή.

«Περάσαμε από τη θεϊκή εξουσία στη σκληρή ισχύ», σχολίασε ο πρώην διαπραγματευτής των ΗΠΑ Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, περιγράφοντας την κυριαρχία των Φρουρών της Επανάστασης.

«Από την επιρροή των κληρικών στην επιρροή του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Έτσι κυβερνάται το Ιράν», πρόσθεσε.

Η στρατηγική της Τεχεράνης

Παρά τη στρατιωτική και οικονομική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το ιρανικό σύστημα εξουσίας εμφανίζεται συνεκτικό, χωρίς ορατές ρωγμές ή ενδείξεις εσωτερικής κατάρρευσης.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται πλέον συλλογικά από θεσμούς ασφαλείας, με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να λειτουργεί ως συντονιστικός κρίκος.

Σύμφωνα με αναλυτές, η στρατηγική της Τεχεράνης φαίνεται να έχει τρεις βασικούς στόχους: αποφυγή γενικευμένου πολέμου, διατήρηση διαπραγματευτικής ισχύος και έξοδο από τη σύγκρουση με ενισχυμένη πολιτική και στρατιωτική θέση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η νέα ανάρτηση Τραμπ δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη δημόσια προειδοποίηση. Έρχεται σε μια στιγμή όπου οι Φρουροί της Επανάστασης εμφανίζονται να κρατούν το τιμόνι της ιρανικής στρατηγικής και να μην δείχνουν διάθεση υποχώρησης απέναντι στην αμερικανική πίεση.

