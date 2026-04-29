Το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ θα εμφανίζεται σε νέα, περιορισμένης κυκλοφορίας αμερικανικά διαβατήρια, τα οποία θα εκδοθούν το καλοκαίρι στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ειδική έκδοση παρουσιάζεται ως μέρος του προγράμματος America250, με το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση σηματοδοτεί την επέτειο από την ανεξαρτησία της χώρας.

Limited-edition passports featuring a picture of President Donald Trump on the inside cover are in honor of the 250th anniversary of the United States of America. Another page shows a picture of the Founding Fathers signing the Declaration of Independence. https://t.co/hahagT1kEu — WLUK-TV FOX 11 (@fox11news) April 29, 2026

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα επετειακά διαβατήρια θα περιλαμβάνουν μεγάλη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό εξώφυλλο. Η εικόνα θα πλαισιώνεται από το κείμενο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και την αμερικανική σημαία, ενώ η υπογραφή του θα εμφανίζεται με χρυσό χρώμα.

Σε ξεχωριστή σελίδα θα υπάρχει και ο γνωστός πίνακας που απεικονίζει τους ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ να υπογράφουν τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Τι αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα διαβατήρια θα διαθέτουν «προσαρμοσμένα έργα τέχνης και βελτιωμένες εικόνες», διατηρώντας παράλληλα τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Στην ίδια ανακοίνωση, το αμερικανικό διαβατήριο περιγράφεται ως ένα από τα «πιο ασφαλή έγγραφα στον κόσμο».

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι θα κυκλοφορήσει περιορισμένος αριθμός διαβατηρίων για την «ιστορική περίσταση», χωρίς όμως να ανακοινώσει πόσα ακριβώς θα εκδοθούν.

Τα επετειακά διαβατήρια εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το America250, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αγώνα Grand Prix στο National Mall και αγώνα UFC στο νότιο γκαζόν του Λευκού Οίκου.

Η εικόνα του Τραμπ σε κρατικά σύμβολα

Η επιλογή να τοποθετηθεί η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ στα νέα διαβατήρια έρχεται να προστεθεί σε σειρά πρωτοβουλιών που συνδέουν το πρόσωπό του με θεσμούς, κτίρια και κρατικά έγγραφα των ΗΠΑ.

Ήδη, πανό με την εικόνα του Αμερικανού προέδρου έχει αναρτηθεί στο κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον. Αντίστοιχα πανό έχουν τοποθετηθεί και στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Γεωργίας, όπου ο Τραμπ εμφανίζεται δίπλα στον Αβραάμ Λίνκολν, κάτω από τη φράση «Αναπτύσσοντας την Αμερική από το 1862».

Το πάσο των εθνικών πάρκων για το 2026 περιλαμβάνει επίσης το πρόσωπο του Τραμπ μαζί με εκείνο του Τζορτζ Ουάσινγκτον, κάτω από τη φράση «America the Beautiful».

Όταν επισκέπτες άρχισαν να καλύπτουν την εικόνα του με αυτοκόλλητα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων αναθεώρησε την πολιτική της, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του πάσου μπορεί να το καταστήσει άκυρο.

Κέρμα, χρυσό νόμισμα και «Αψίδα του Τραμπ»

Παράλληλα, το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ έχει δημοσιεύσει προσχέδια για κέρμα του 1 δολαρίου με την εικόνα του Τραμπ.

Η επιτροπή καλών τεχνών ενέκρινε επίσης φέτος σχέδιο για αναμνηστικό χρυσό νόμισμα 24 καρατίων, στο οποίο απεικονίζεται ο Τραμπ σκυμμένος πάνω από ένα γραφείο.

Στο ίδιο πλαίσιο, μια χρυσή αψίδα νίκης ύψους 250 ποδιών, η οποία εσωτερικά αναφέρεται ως «Αψίδα του Τραμπ», έλαβε αυτόν τον μήνα προκαταρκτική έγκριση, παρά την έντονα αρνητική δημόσια αντίδραση που καταγράφηκε.

Ομάδα συμμάχων του Τραμπ ψήφισε υπέρ της προώθησης του έργου. Αν κατασκευαστεί, η αψίδα θα είναι ψηλότερη τόσο από το Καπιτώλιο όσο και από το Μνημείο Λίνκολν, ενώ θα περιλαμβάνει χρυσό άγαλμα που παραπέμπει στο Άγαλμα της Ελευθερίας.

