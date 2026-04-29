Τραμπ: Ο βασιλιάς Κάρολος δεν θέλει πυρηνικά όπλα στο Ιράν

Η δήλωση Τραμπ ότι ο Κάρολος συμφωνεί μαζί του για το Ιράν ήρθε σε μια ευαίσθητη διπλωματική στιγμή, με τον Βρετανό μονάρχη να αποφεύγει κάθε αναφορά στον πόλεμο.

Τραμπ: Ο βασιλιάς Κάρολος δεν θέλει πυρηνικά όπλα στο Ιράν
29 Απρ. 2026 9:32
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος δεν θέλει να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, αναφερόμενος στο ζήτημα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο.

Το δείπνο παρατέθηκε προς τιμήν του Βρετανού μονάρχη, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της τετραήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Λονδίνου, καθώς ο Τραμπ έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι δεν τον βοηθά στη διεξαγωγή του πολέμου στο Ιράν.

Η αναφορά Τραμπ στον Κάρολο και το Ιράν

Μιλώντας στο δείπνο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν «πολύ καλά».

«Κάνουμε μια δουλίτσα αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και την κάνουμε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ. «Έχουμε νικήσει στρατιωτικά αυτόν τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτόν τον αντίπαλο — ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμα περισσότερο από εμένα — δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτόν τον αντίπαλο να έχει πυρηνικό όπλο».

Η αναφορά του Τραμπ στον βασιλιά Κάρολο προκάλεσε ενδιαφέρον, καθώς ο Βρετανός μονάρχης δεν εκπροσωπεί τη βρετανική κυβέρνηση και δεν τοποθετήθηκε ο ίδιος δημοσίως για το Ιράν στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Ο Κάρολος δεν μίλησε για τον πόλεμο

Στα σχόλια που έκανε μετά τον Τραμπ, ο βασιλιάς Κάρολος δεν αναφέρθηκε ούτε στο Ιράν ούτε στον πόλεμο. Η στάση αυτή κινείται στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, καθώς ο μονάρχης δεν λειτουργεί ως εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο για τις δηλώσεις στο επίσημο δείπνο, η πρεσβεία της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον παρέπεμψε το Ρόιτερς στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Τα ανάκτορα δεν απάντησαν άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Νωρίτερα, σε ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Κάρολος επίσης δεν έκανε άμεση αναφορά στον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, μίλησε για τις επικρίσεις του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ και υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, όπως και τους κινδύνους που συνδέονται με τον απομονωτισμό.

Η θέση ΗΠΑ και Βρετανίας για τα πυρηνικά του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία έχουν διαχρονικά υποστηρίξει ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν, από την πλευρά του, το οποίο δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα, αρνείται ότι επιδιώκει να τα αποκτήσει. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, ως μέλος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή: Υψηλός κίνδυνος σε Ερυθρά Θάλασσα και Στενά του Ορμούζ
11:10 Πάτρα: Η «Ρωγμή» επιστρέφει στο Επίκεντρο με Πιραντέλλο και γεμάτες προσδοκίες
11:10 Ο Γεωργιάδης για δύο νέες προκηρύξεις παιδιάτρων για το Νοσοκομείο Ζακύνθου: Με οποιαδήποτε μορφή εργασίας το επιθυμούν
11:08 Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στην κορυφή της νέας εξουσίας μετά τον Χαμενεΐ
11:07 Αιδηψός: 51χρονος γύρισε σπίτι και βρήκε νεκρή τη 34χρονη σύντροφό του
10:59 Ντόναλντ Τραμπ: Το πρόσωπό του στα νέα διαβατήρια για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ
10:51 Purdue Pharma: Πρόστιμο άνω των 8 δισ. δολαρίων για την κρίση των οπιοειδών
10:49 Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να πουλήσει σκύλο 50 ευρώ, του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000 ευρώ!
10:43 Κόσοβο: Διαλύθηκε η Βουλή μετά το αδιέξοδο για την εκλογή προέδρου
10:39 Καιρός: Αλλάζει και αγριεύει και πάλι! Ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας
10:36 Copernicus: Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε ήπειρο
10:27 «Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», όσα έλεγε ο 89χρονος σε αστυνομικούς
10:27 Δυτική Ελλάδα: Τρεις δράσεις 23 εκατ. ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες
10:21 Τουρισμός και εστίαση: Με 90.000 κενές θέσεις ξεκινά η σεζόν
10:13 Μαριέττα Χρουσαλά: Πόζαρε με μπικίνι στο Κέιπ Τάουν
10:10 Η Θεατρική Ομάδα Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας παρουσιάζει το εμβληματικό έργο «Ρινόκερος» του Ευγένιου Ιονέσκο
10:03 Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα 32 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων
9:58 Ο 89χρονος μπορεί και να αφεθεί ελεύθερος! Τι προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα
9:54 ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι τις 30 Απριλίου
9:40 Εφορία: Νέα χρέη 2,1 δισ. ευρώ μέσα σε δύο μήνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
