Τραμπ: Ο βασιλιάς Κάρολος δεν θέλει πυρηνικά όπλα στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος δεν θέλει να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, αναφερόμενος στο ζήτημα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο.

Το δείπνο παρατέθηκε προς τιμήν του Βρετανού μονάρχη, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της τετραήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Λονδίνου, καθώς ο Τραμπ έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι δεν τον βοηθά στη διεξαγωγή του πολέμου στο Ιράν.

Trump: We’re doing a little Middle East work right now, too, as you might know. And we’re doing very well. We have militarily defeated that particular opponent. And we’re never going to let that opponent ever — Charles agrees with me even more than I do — we’re never going to… pic.twitter.com/V94uW3dpi9 — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

Η αναφορά Τραμπ στον Κάρολο και το Ιράν

Μιλώντας στο δείπνο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν «πολύ καλά».

«Κάνουμε μια δουλίτσα αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και την κάνουμε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ. «Έχουμε νικήσει στρατιωτικά αυτόν τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτόν τον αντίπαλο — ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμα περισσότερο από εμένα — δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτόν τον αντίπαλο να έχει πυρηνικό όπλο».

Η αναφορά του Τραμπ στον βασιλιά Κάρολο προκάλεσε ενδιαφέρον, καθώς ο Βρετανός μονάρχης δεν εκπροσωπεί τη βρετανική κυβέρνηση και δεν τοποθετήθηκε ο ίδιος δημοσίως για το Ιράν στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Ο Κάρολος δεν μίλησε για τον πόλεμο

Στα σχόλια που έκανε μετά τον Τραμπ, ο βασιλιάς Κάρολος δεν αναφέρθηκε ούτε στο Ιράν ούτε στον πόλεμο. Η στάση αυτή κινείται στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, καθώς ο μονάρχης δεν λειτουργεί ως εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο για τις δηλώσεις στο επίσημο δείπνο, η πρεσβεία της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον παρέπεμψε το Ρόιτερς στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Τα ανάκτορα δεν απάντησαν άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Νωρίτερα, σε ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Κάρολος επίσης δεν έκανε άμεση αναφορά στον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, μίλησε για τις επικρίσεις του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ και υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, όπως και τους κινδύνους που συνδέονται με τον απομονωτισμό.

Η θέση ΗΠΑ και Βρετανίας για τα πυρηνικά του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία έχουν διαχρονικά υποστηρίξει ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν, από την πλευρά του, το οποίο δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα, αρνείται ότι επιδιώκει να τα αποκτήσει. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, ως μέλος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

