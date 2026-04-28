Κατρακυλά η δημοτικότητα του Τραμπ: Βυθίζεται ολοένα και περισσότερο και έχει πέσει στο 34%

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, βυθίζεται ολοένα και περισσότερο και έχει πέσει στο 34%, το χαμηλότερο ποσοστό της τρέχουσας θητείας του.

Η πτώση αυτή της στήριξης στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, αποδίδεται κυρίως στη δυσαρέσκεια του κοινού για την αύξηση του κόστους ζωής και για τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν.

Τα ποσοστά στήριξης στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο της τωρινής θητείας του, καθώς οι Αμερικανοί δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση εκ μέρους του του κόστους ζωής και για τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η έρευνα, διάρκειας τεσσάρων ημερών, που ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα 27.04.2026, έδειξε πως το 34% των Αμερικανών εγκρίνει την απόδοση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έναντι του 36% που είχε σε προηγούμενη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, η οποία διεξήχθη το διάστημα 15ης-20ης Απριλίου.

Η πλειονότητα των απαντήσεων συγκεντρώθηκε πριν από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς τη νύχτα του Σαββάτου στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, όπου ο Τραμπ επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άσκησαν δίωξη στον κατηγορούμενο δράστη για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.

H δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των Αμερικανών πολιτών καταγράφει πτωτικές τάσεις από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2025, όταν το 47% των Αμερικανών εξέφραζε την στήριξή του προς το πρόσωπό του.

Αρνητική εικόνα ο πόλεμος στο Ιράν

Οι θετικές γνώμες για εκείνον μειώθηκαν σημαντικά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου, ο οποίος οδήγησε στην αύξηση των τιμών της βενζίνης. Μονάχα το 22% των συμμετεχόντων στην έρευνα ενέκρινε την απόδοση του Τραμπ στο κόστος ζωής, ένα ποσοστό μειωμένο από το 25% της προηγούμενης δημοσκόπησης των Reuters/Ipsos.

Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων επιβαρύνει τα αμερικανικά νοικοκυριά και τροφοδοτεί τις ανησυχίες μεταξύ των Ρεπουμπλικανών του Τραμπ ότι θα μπορούσε να χάσουν τον έλεγχο του αμερικανικού Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Την ώρα που η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών, 78%, λέει πως εξακολουθεί να στηρίζει τον Αμερικανό ηγέτη, το 41% του κόμματος δηλώνει πως αποδοκιμάζει τη διαχείρισή του για το κόστος διαβίωσης, βάσει της δημοσκόπησης των Reuters/Ipsos.

