28 Απρ. 2026 22:43
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα  πυρά προς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. «Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικό όπλο. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει!», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε νέα ανάρτηση του στο Truth Social.

Κατρακυλά η δημοτικότητα του Τραμπ: Βυθίζεται ολοένα και περισσότερο και έχει πέσει στο 34%

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Φρίντριχ Μερτς, μίλησε με σκληρή γλώσσα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο Bloomberg, στην οποία ανέφερε ότι το Ιράν «ξεφτιλίζει» τις ΗΠΑ και χαρακτήρισε «αδιέξοδη» τη στρατηγική Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ
«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικό όπλο. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος.

Εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα έθνη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε στην ανάρτησή του, ότι αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, τότε «όλος ο κόσμος θα ήταν όμηρος» και συνέχισε λέγοντας πως «εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα έθνη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Το ξέρετε ότι η καλή φυσική κατάσταση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο κατάθλιψης, άνοιας και ψύχωσης;
23:19 Ο Ολυμπιακός «κατάπιε» τη Μονακό κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση
23:09 Φρίκη, 96χρονη στη Μαγνησία αυτοπυρπολήθηκε γιατί δεν άντεξε τον χαμό της κόρης της
22:52 Πάτρα: Εργατικό ατύχημα και σύλληψη του εργοδότη 41χρονης
22:43 Επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα στα οικονομικά»
22:31 Κατρακυλά η δημοτικότητα του Τραμπ: Βυθίζεται ολοένα και περισσότερο και έχει πέσει στο 34%
22:24 Η κλήρωση του Τζόκερ για τα 7 εκατ. ευρώ
22:19 Πάτρα: Προφυλακίστηκε απόστρατος αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών, ελεύθερος με όρους ο γιος του
21:57 Δικηγόρος 89χρονου: «Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί»
21:48 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για τα 45 εκατ. ευρώ
21:37 Βόρεια Ιρλανδία: Σύλληψη άνδρα που τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε όχημα διανομέα μπροστά από αστυνομικό τμήμα
21:29 Αμερικανοί πεζοναύτες έκαναν ρεσάλτο σε εμπορικό πλοίο μεταφοράς κοντέινερ στην Αραβική Θάλασσα
21:18 Συναγερμός για τον 4χρονο που δέχτηκε επίθεση από σκύλο και τον 5χρονο που τραυματίστηκε σε πισίνα
21:10 Πολλά μαζεμένα τα περίεργα για τον 89χρονο: Είχε αφήσει φυσίγγια σε εισαγγελέα, πήρε άδεια οπλοφορίας στα 81 του!
20:58 Άγκυρα: Γιατί βρίσκεται σε…πανικό μετά τις επαφές Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη
20:45 Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού. Τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος
20:38 Γεωργιάδης: «Διασκεδάζω πολύ με τους κομμουνιστές. Έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα τη μίρλα, την τοξικότητα και τη μιζέρια»
20:29 Ο σπάνιος γάμος του Φειδία Παναγιώτου με τη Στυλιάνα Αβερκίου
20:11 Ινδία: Άνδρας ξέθαψε την αδελφή του και μετέφερε τη σορό της σε τράπεζα για να αποδείξει ότι είναι νεκρή!
20:04 Πέθανε ο πιλότος Βασίλης Βασιλαράς, γιος του πρώην παίκτη του Διαγόρα και της Ρόδου, Γιώργου Βασιλαρά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
