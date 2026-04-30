Έξι νέες χερσαίες διαδρομές για τη μεταφορά εμπορευμάτων προς το Ιράν άνοιξε το Πακιστάν, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις σοβαρές δυσλειτουργίες που έχουν προκαλέσει ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η απόφαση τέθηκε σε άμεση ισχύ στις 25 Απριλίου, με διάταγμα του υπουργείου Εμπορίου, επιτρέποντας τη διέλευση εμπορευμάτων τρίτων χωρών μέσω πακιστανικού εδάφους και τη μεταφορά τους οδικώς προς το Ιράν.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις εμπορικές ροές της περιοχής και συμπίπτει χρονικά με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στο Ισλαμαμπάντ.

Κατά την παραμονή του στην πακιστανική πρωτεύουσα, ο Αραγτσί είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Σαχμπάζ Σαρίφ και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εμπορίου Τζαμ Καμάλ Χαν χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του περιφερειακού εμπορίου και την ανάδειξη του Πακιστάν σε βασικό εμπορικό κόμβο».

Οι έξι διαδρομές προς το Ιράν

Οι νέοι εμπορικοί δρόμοι συνδέουν τα βασικά λιμάνια του Πακιστάν, δηλαδή το Καράτσι, το Πορτ Κασίμ και το Γκουαντάρ, με τα συνοριακά περάσματα Gabd και Taftan προς το Ιράν.

Η μεταφορά θα γίνεται μέσω της επαρχίας Μπαλουχιστάν, η οποία αποκτά πλέον ακόμη πιο κεντρικό ρόλο στις χερσαίες εμπορικές ροές της περιοχής.

Η συντομότερη από τις διαδρομές, από το Γκουαντάρ προς το Gabd, περιορίζει τον χρόνο μεταφοράς σε μόλις δύο έως τρεις ώρες.

Αντίστοιχα, η μετακίνηση από το Καράτσι απαιτούσε 16 έως 18 ώρες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων, η νέα αυτή επιλογή μπορεί να μειώσει το κόστος μεταφοράς έως και 55%, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική για εμπορικές επιχειρήσεις.

Η πίεση από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Η ενεργοποίηση των χερσαίων διαδρομών έρχεται ως απάντηση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια.

Ο αποκλεισμός έχει περιορίσει δραστικά την πρόσβαση της Τεχεράνης στη θάλασσα, ενώ οι επιπτώσεις έχουν ήδη φανεί στην αλυσίδα μεταφορών.

Περισσότερα από 3.000 κοντέινερ παραμένουν εγκλωβισμένα στο λιμάνι του Καράτσι, καθώς τα πλοία δεν μπορούν να παραλάβουν φορτία.

Την ίδια ώρα, το κόστος ασφάλισης πλοίων λόγω πολεμικού κινδύνου έχει αυξηθεί από περίπου 0,12% της αξίας του πλοίου πριν από τη σύγκρουση σε περίπου 5%, καθιστώντας τις θαλάσσιες μεταφορές οικονομικά ασύμφορες.

Νέες ισορροπίες για το Πακιστάν

Η πρωτοβουλία του Πακιστάν δεν έχει μόνο εμπορική, αλλά και γεωπολιτική σημασία, καθώς μειώνει την εξάρτηση της χώρας από το Αφγανιστάν για τις δυτικές εμπορικές διαδρομές.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, μετά από συγκρούσεις, ενώ τα συνοριακά περάσματα Τορκχάμ και Τσαμάν δεν λειτουργούν πλέον με αξιοπιστία για το εμπόριο.

Αυτό έχει περιορίσει την πρόσβαση του Πακιστάν στις αγορές της Κεντρικής Ασίας, ενισχύοντας την ανάγκη για εναλλακτικές διαδρομές.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο νέος διάδρομος επιτρέπει στο Ισλαμαμπάντ να παρακάμψει πλήρως το Αφγανιστάν στις δυτικές εμπορικές ροές, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο του ως περιφερειακού εμπορικού κόμβου.

