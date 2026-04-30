Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακρά και επώδυνη σύγκρουση.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών ανέφερε σήμερα ότι ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα θα προκαλούσε «μακροχρόνια και οδυνηρά πλήγματα» κατά περιφερειακών θέσεων των ΗΠΑ.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με φόντο δημοσίευμα του Axios για αμερικανικό στρατιωτικό σχέδιο που προβλέπει ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν.

Iran has sent a CHILLING WARNING to Trump 🔥 IRAN: We will not TOLERATE a naval blockade at any cost. If the blockade continues, We will respond STRONGLY. pic.twitter.com/0YgmzNoKmt — The Iran Spectator (@IR_Media24) April 30, 2026

«Θα δούμε το ίδιο και στα πολεμικά σας πλοία»

Ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών, Ματζίντ Μουσαβί, απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον.

«Είδαμε τι συνέβη στις περιφερειακές σας βάσεις, θα δούμε το ίδιο να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία», δήλωσε, σύμφωνα με το Student News Network.

Με τη δήλωσή του, ο Μουσαβί απαντούσε στο δημοσίευμα του Axios, το οποίο ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ετοιμάσει σχέδιο για περιορισμένη, αλλά ισχυρή επιχείρηση κατά του Ιράν.

Νέο μήνυμα αποτροπής από την Τεχεράνη

Η τοποθέτηση των Φρουρών της Επανάστασης εντάσσεται στη σκληρή ρητορική της Τεχεράνης απέναντι στις ΗΠΑ, σε μια στιγμή που η περιοχή παραμένει σε κατάσταση υψηλής έντασης.

Το μήνυμα του Ιράν είναι ότι ακόμη και ένα σύντομο κύμα αμερικανικών επιθέσεων δεν θα αντιμετωπιστεί ως περιορισμένο επεισόδιο, αλλά ως αφορμή για ευρύτερη και παρατεταμένη απάντηση.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οι αμερικανικές θέσεις στην περιοχή και τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο πιθανών αντιποίνων.

