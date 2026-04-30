Φρουροί της Επανάστασης: Προειδοποίηση στις ΗΠΑ για «μακρά και οδυνηρή» σύγκρουση

Με φόντο πληροφορίες για αμερικανικό σχέδιο σύντομων πληγμάτων, οι Φρουροί της Επανάστασης στέλνουν μήνυμα ότι μια επίθεση στο Ιράν δεν θα μείνει περιορισμένη.

30 Απρ. 2026 17:20
Pelop News

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακρά και επώδυνη σύγκρουση.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών ανέφερε σήμερα ότι ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα θα προκαλούσε «μακροχρόνια και οδυνηρά πλήγματα» κατά περιφερειακών θέσεων των ΗΠΑ.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με φόντο δημοσίευμα του Axios για αμερικανικό στρατιωτικό σχέδιο που προβλέπει ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στην κορυφή της νέας εξουσίας μετά τον Χαμενεΐ

«Θα δούμε το ίδιο και στα πολεμικά σας πλοία»

Ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών, Ματζίντ Μουσαβί, απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον.

«Είδαμε τι συνέβη στις περιφερειακές σας βάσεις, θα δούμε το ίδιο να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία», δήλωσε, σύμφωνα με το Student News Network.

Με τη δήλωσή του, ο Μουσαβί απαντούσε στο δημοσίευμα του Axios, το οποίο ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ετοιμάσει σχέδιο για περιορισμένη, αλλά ισχυρή επιχείρηση κατά του Ιράν.

Νέο μήνυμα αποτροπής από την Τεχεράνη

Η τοποθέτηση των Φρουρών της Επανάστασης εντάσσεται στη σκληρή ρητορική της Τεχεράνης απέναντι στις ΗΠΑ, σε μια στιγμή που η περιοχή παραμένει σε κατάσταση υψηλής έντασης.

Το μήνυμα του Ιράν είναι ότι ακόμη και ένα σύντομο κύμα αμερικανικών επιθέσεων δεν θα αντιμετωπιστεί ως περιορισμένο επεισόδιο, αλλά ως αφορμή για ευρύτερη και παρατεταμένη απάντηση.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οι αμερικανικές θέσεις στην περιοχή και τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο πιθανών αντιποίνων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 «Κάνετε τις κότες»! Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές
20:09 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ πρόταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
20:00 Στον εισαγγελέα η 72χρονη, που απείλησε ότι θα πετάξει ηλικιωμένη στα σκουπίδια
19:45 Η Τότεναμ πέφτει, αλλά παρουσίασε νέα χορηγική συμφωνία με την «Πέππα το γουρουνάκι», έξαλλοι οι οπαδοί της
19:31 Axios: Σενάρια πολέμου ξανά στο τραπέζι του Τραμπ
19:21 Καιρός: Μας τα χαλάει την Πρωτομαγιά, που θα έχουμε βροχές και καταιγίδες
19:11 Πάργα: Ανήλικοι μαθητές έβγαλαν σουγιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο και απείλησαν μαθήτρια!
19:00 Το επιτελικό κράτος ήταν μονόδρομος
18:50 Πάτρα: Την Κυριακή το μνημόσυνο του επιχειρηματία Γιώργου Βέργου
18:41 Εύβοια: Μεγάλα σμήνη από μωβ μέδουσες στη θάλασσα – Οι οδηγίες για τους λουόμενους
18:38 ΟΦΗ: Μετά τα πανηγύρια για το Κύπελλο, «καμπάνα» μίας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ
18:33 Καλιφόρνια: Καρχαρίας καταδίωξε σέρφερ για μεγάλη απόσταση – Η στιγμή που κόβει την ανάσα
18:30 H Coffee Island ανοίγει 25 νέα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό
18:26 ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος τον Μάιο
18:23 «Μου άφησε μία βαλίτσα και μου είπε να φύγω», αποκαλυπτικός ο οδηγός ταξί για τον 89χρονο
18:19 Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα 6% τον Απρίλιο παρά το τριήμερο πτωτικό σερί
18:17 Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σελλά Πατρών
18:13 Θάνατος 13χρονου: «Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει»
18:08 Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του»
18:05 «Είπα στους ιδιοκτήτες να φύγουν για να σώσουν τη ζωή τους» μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ