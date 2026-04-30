Τραμπ κατά Τζίμι Κίμελ: «Πότε θα τον απολύσει το ABC;»

Με νέα ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Τζίμι Κίμελ και στρέφει τα πυρά του και στο ABC, ζητώντας να υπάρξουν άμεσες αποφάσεις.

Τραμπ κατά Τζίμι Κίμελ: «Πότε θα τον απολύσει το ABC;»
30 Απρ. 2026 17:55
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα δημόσια επίθεση κατά του Τζίμι Κίμελ, βάζοντας στο στόχαστρο και το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Μέσα από ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αμφισβήτησε ανοιχτά την παραμονή του παρουσιαστή στη θέση του και διερωτήθηκε πότε το ABC θα αποφασίσει την απομάκρυνσή του.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το δίκτυο «ψευδών ειδήσεων», ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Κίμελ, τον οποίο περιέγραψε ως «καθόλου αστείο».

Τραμπ κατά Τζίμι Κίμελ: «Πότε θα τον απολύσει το ABC;»

Η ανάρτηση του Τραμπ για τον Κίμελ

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο παρουσιαστής διευθύνει «με ανικανότητα» μία από τις εκπομπές με τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις στην τηλεόραση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για έντονη δυσαρέσκεια από το κοινό και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι εξελίξεις θα είναι σύντομες.

«Πότε θα απολύσει το δίκτυο ψευδών ειδήσεων ABC τον καθόλου αστείο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος διευθύνει με ανικανότητα μία από τις εκπομπές με τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις στην τηλεόραση; Ο κόσμος είναι εξοργισμένος. Ελπίζω να γίνει σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Πώς ξεκίνησε η νέα ένταση

Η ένταση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζίμι Κίμελ ξέσπασε μετά από σχόλιο του παρουσιαστή για τη Μελάνια Τραμπ.

Ο Κίμελ είχε χαρακτηρίσει τη Μελάνια «μέλλουσα χήρα», διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι επρόκειτο για «ένα ελαφρύ σατιρικό σχόλιο» σχετικά με τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού.

Η νέα ανάρτηση του Τραμπ δείχνει ότι η κόντρα με τον παρουσιαστή παραμένει ανοιχτή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ασκεί πλέον πίεση και προς το ABC.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 «Κάνετε τις κότες»! Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές
20:09 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ πρόταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
20:00 Στον εισαγγελέα η 72χρονη, που απείλησε ότι θα πετάξει ηλικιωμένη στα σκουπίδια
19:45 Η Τότεναμ πέφτει, αλλά παρουσίασε νέα χορηγική συμφωνία με την «Πέππα το γουρουνάκι», έξαλλοι οι οπαδοί της
19:31 Axios: Σενάρια πολέμου ξανά στο τραπέζι του Τραμπ
19:21 Καιρός: Μας τα χαλάει την Πρωτομαγιά, που θα έχουμε βροχές και καταιγίδες
19:11 Πάργα: Ανήλικοι μαθητές έβγαλαν σουγιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο και απείλησαν μαθήτρια!
19:00 Το επιτελικό κράτος ήταν μονόδρομος
18:50 Πάτρα: Την Κυριακή το μνημόσυνο του επιχειρηματία Γιώργου Βέργου
18:41 Εύβοια: Μεγάλα σμήνη από μωβ μέδουσες στη θάλασσα – Οι οδηγίες για τους λουόμενους
18:38 ΟΦΗ: Μετά τα πανηγύρια για το Κύπελλο, «καμπάνα» μίας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ
18:33 Καλιφόρνια: Καρχαρίας καταδίωξε σέρφερ για μεγάλη απόσταση – Η στιγμή που κόβει την ανάσα
18:30 H Coffee Island ανοίγει 25 νέα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό
18:26 ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος τον Μάιο
18:23 «Μου άφησε μία βαλίτσα και μου είπε να φύγω», αποκαλυπτικός ο οδηγός ταξί για τον 89χρονο
18:19 Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα 6% τον Απρίλιο παρά το τριήμερο πτωτικό σερί
18:17 Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σελλά Πατρών
18:13 Θάνατος 13χρονου: «Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει»
18:08 Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του»
18:05 «Είπα στους ιδιοκτήτες να φύγουν για να σώσουν τη ζωή τους» μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ