Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα δημόσια επίθεση κατά του Τζίμι Κίμελ, βάζοντας στο στόχαστρο και το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Μέσα από ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αμφισβήτησε ανοιχτά την παραμονή του παρουσιαστή στη θέση του και διερωτήθηκε πότε το ABC θα αποφασίσει την απομάκρυνσή του.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το δίκτυο «ψευδών ειδήσεων», ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Κίμελ, τον οποίο περιέγραψε ως «καθόλου αστείο».

Η ανάρτηση του Τραμπ για τον Κίμελ

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο παρουσιαστής διευθύνει «με ανικανότητα» μία από τις εκπομπές με τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις στην τηλεόραση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για έντονη δυσαρέσκεια από το κοινό και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι εξελίξεις θα είναι σύντομες.

«Πότε θα απολύσει το δίκτυο ψευδών ειδήσεων ABC τον καθόλου αστείο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος διευθύνει με ανικανότητα μία από τις εκπομπές με τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις στην τηλεόραση; Ο κόσμος είναι εξοργισμένος. Ελπίζω να γίνει σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Πώς ξεκίνησε η νέα ένταση

Η ένταση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζίμι Κίμελ ξέσπασε μετά από σχόλιο του παρουσιαστή για τη Μελάνια Τραμπ.

Ο Κίμελ είχε χαρακτηρίσει τη Μελάνια «μέλλουσα χήρα», διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι επρόκειτο για «ένα ελαφρύ σατιρικό σχόλιο» σχετικά με τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού.

Η νέα ανάρτηση του Τραμπ δείχνει ότι η κόντρα με τον παρουσιαστή παραμένει ανοιχτή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ασκεί πλέον πίεση και προς το ABC.

