Σκληρή «επίθεση» Μερτς κατά των ΗΠΑ για τον πόλεμο με τον Ιράν

Ο Γερμανός επανέλαβε ότι πρέπει να τερματιστούν πρώτα οι εχθροπραξίες

Φρίντριχ Μερτς
27 Απρ. 2026 17:26
Pelop News

«Επίθεση» κατά της Ουάσινγκτον έκανε τη Δευτέρα ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ξεκαθαρίζοντας ότι η ιρανική ηγεσία «ταπεινώνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον φαίνεται να μην έχει σαφή στρατηγική, και αμφισβήτησε πώς θα μπορούσαν να βγει από την κρίση.

«Οι Ιρανοί είναι σαφώς δυνατότεροι από το αναμενόμενο, και οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν ούτε πραγματικά πειστική στρατηγική στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια σχολικής επίσκεψης στο Μάρσμπεργκ, μια πόλη στην περιοχή καταγωγής του, το Σάουερλαντ.

«Το πρόβλημα με συγκρούσεις σαν κι αυτή είναι πάντα το ίδιο: δεν χρειάζεται απλώς να μπεις, πρέπει να ξαναβγείς. Το είδαμε αυτό πολύ οδυνηρά στο Αφγανιστάν για 20 χρόνια. Το είδαμε στο Ιράκ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.

«Προς το παρόν, δεν βλέπω ποια στρατηγική έξοδο θα επιλέξουν οι Αμερικανοί, ειδικά επειδή οι Ιρανοί σαφώς διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια – ή δεν διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια», είπε.

Ο Μερτς πρόσθεσε δε, ότι «ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ιδίως από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης».

 

Πώς επηρεάζει ο πόλεμος του Ιράν τη Γερμανία;

Σύμφωνα με τη DW, ο Μερτς δήλωσε ότι η περίπλοκη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει πλέον ισχυρό αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στη Γερμανία.

«Αυτή τη στιγμή είναι μια αρκετά περίπλοκη κατάσταση», είπε ο Μερτς. «Και μας κοστίζει πολλά χρήματα. Αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μας παραγωγή».

Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο, για ποιο λόγο κάνει σύσκεψη ασφαλείας

Ο καγκελάριος δήλωσε ότι η Γερμανία παραμένει πρόθυμη να αναπτύξει ναρκαλιευτικά για να βοηθήσει στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται ένα μεγάλο μέρος των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Ωστόσο, είπε ο Μερτς, προϋπόθεση για αυτό είναι να τερματιστούν πρώτα οι εχθροπραξίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ