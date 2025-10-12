Μπαίνει στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα

Μία ακόμα ηχηρή κίνηση από το επιτελείο Τσίπρα, όπως λένε οι πληροφορίες. Ο δημοσιογράφος-νομικός Αντώνης Παπαγιαννίδης θα συμμετάσχει στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Το Σάββατο 11/10 ο κ. Παπαγιαννίδης συντόνισε τη συζήτηση στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Λούκα Κατσέλη για τις προοδευτικές συγκλίσεις, αντικαθιστώντας τον Β. Σκουρή που ήταν ασθενής.

Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης σπούδασε Νομικά και Οικονομικά στην Αθήνα, στο Στρασβούργο με εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά και στην Μεσαιωνική ιστορία. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το δίκαιο των επιχειρήσεων και με θέματα ευρωπαϊκού δικαίου.

Σύμβουλος για Ευρωπαϊκές υποθέσεις στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εξωτερικών και Πολιτισμού και σύμβουλος ευρωπαϊκών θεμάτων της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Υπήρξε σύμβουλος επικοινωνίας στην Τράπεζα της Ελλάδος (1999).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



