Μπαίνουμε στη μετά-Μητσοτάκη εποχή
Δεν πρόκειται για μία ακόμη δημοσκόπηση. Πρόκειται για πολιτικό κατηγορητήριο.
Όταν το 73% των πολιτών χαρακτηρίζει την κυβέρνηση με τη λέξη «συγκάλυψη», έχουμε απώλεια νομιμοποίησης.
Όταν το 74% δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν κατανοεί την κοινωνία, μιλάμε για ρήξη κράτους – λαού.
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ενισχύοντας την αντίληψη ότι η εξουσία δεν λογοδοτεί.
Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ συνθέτουν ένα ενιαίο μοτίβο κρίσης.
Η κυβέρνηση χάνει την εμπιστοσύνη ακόμη και των παραδοσιακών ψηφοφόρων της, με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί κάτω από το 25%.
Δεύτερο κόμμα αναδεικνύονται οι αναποφάσιστοι, αποτυπώνοντας το πολιτικό κενό.
Η περίφημη «σταθερότητα» κατέρρευσε. Οι πολίτες βλέπουν αναποτελεσματικότητα και αστάθεια.
Πίσω από τα νούμερα, καταρρέει ένα ολόκληρο μοντέλο διακυβέρνησης.
Ένα μοντέλο που ευνόησε τους λίγους και πίεσε τους πολλούς.
Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα πολιτική περίοδο.
Ο κύκλος Μητσοτάκη κλείνει.
Η μετάβαση έχει ήδη αρχίσει.
