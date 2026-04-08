Μπαίνουμε στη μετά-Μητσοτάκη εποχή

Δεν πρόκειται για μία ακόμη δημοσκόπηση. Πρόκειται για πολιτικό κατηγορητήριο.

Όταν το 73% των πολιτών χαρακτηρίζει την κυβέρνηση με τη λέξη «συγκάλυψη», έχουμε απώλεια νομιμοποίησης.

Όταν το 74% δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν κατανοεί την κοινωνία, μιλάμε για ρήξη κράτους – λαού.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ενισχύοντας την αντίληψη ότι η εξουσία δεν λογοδοτεί.

Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ συνθέτουν ένα ενιαίο μοτίβο κρίσης.

Η κυβέρνηση χάνει την εμπιστοσύνη ακόμη και των παραδοσιακών ψηφοφόρων της, με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί κάτω από το 25%.

Δεύτερο κόμμα αναδεικνύονται οι αναποφάσιστοι, αποτυπώνοντας το πολιτικό κενό.

Η περίφημη «σταθερότητα» κατέρρευσε. Οι πολίτες βλέπουν αναποτελεσματικότητα και αστάθεια.

Πίσω από τα νούμερα, καταρρέει ένα ολόκληρο μοντέλο διακυβέρνησης.

Ένα μοντέλο που ευνόησε τους λίγους και πίεσε τους πολλούς.

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα πολιτική περίοδο.

Ο κύκλος Μητσοτάκη κλείνει.

Η μετάβαση έχει ήδη αρχίσει.

Ο Νίκος Νικολόπουλος είναι Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ, πρώην Υφυπουργός Εργασίας, Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος.

