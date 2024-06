Μπάιντεν: Νέο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο, η αντίδραση του Ομπάμα ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ακόμα αμήχανο περιστατικό συνέβη με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος φάνηκε να «παγώνει» στη σκηνή και χρειάστηκε να τον απομακρύνει ο Μπαράκ Ομπάμα κατά την ολοκλήρωση μιας εκδήλωσης για την προεκλογική εκστρατεία του στο Λος Άντζελες, το βράδυ του Σαββάτου.

Η αμήχανη στιγμή σημειώθηκε αφού ο Τζο Μπάιντεν και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα παραχώρησαν μια 45λεπτη συνέντευξη στον γνωστό παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.

Καθώς οι δύο άνδρες σηκώθηκαν για να δεχθούν χειροκροτήματα, το βλέμμα του Μπάιντεν φάνηκε να μένει ακίνητο και χαμένο στο κοινό για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε εκτός σκηνής.

That’s a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Biden’s reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Biden’s hand to lead him offstage following 40-minute… pic.twitter.com/xbE2jf3jdz

— Chris Gardner (@chrissgardner) June 16, 2024