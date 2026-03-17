Μπακογιάννη για Μέση Ανατολή: «Η Ελλάδα υπερασπίζεται τα δικά της συμφέροντα»

Για μια σύγκρουση που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία και αλλάζει με ταχύτητα τους συσχετισμούς στη γειτονιά της Ελλάδας μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο OPEN. Όπως ανέφερε, η κρίση έχει πλέον λάβει περιφερειακά χαρακτηριστικά, επηρεάζει έντονα τις χώρες του Κόλπου και δημιουργεί ένα εξαιρετικά αβέβαιο σκηνικό, στο οποίο, όπως είπε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σοβαρότητα την επόμενη ημέρα.

Αναφερόμενη στη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στις αμερικανικές κινήσεις, η πρώην υπουργός Εξωτερικών άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία με την Ευρώπη πριν από την έναρξη του πολέμου. Ταυτόχρονα, έθεσε ερωτήματα για τον πραγματικό στρατηγικό στόχο της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι το ιρανικό καθεστώς έχει βαθιές ρίζες, ισχυρούς μηχανισμούς και δομές που διαπερνούν ολόκληρη την κοινωνία, κάτι που -κατά την εκτίμησή της- καθιστά εξαιρετικά σύνθετη οποιαδήποτε υπόθεση για γρήγορη ανατροπή ή αλλαγή δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε έμφαση στην ανάγκη η χώρα να συνεχίσει να κινείται με βάση τα δικά της συμφέροντα. Όπως υπογράμμισε, η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροπροσδιορίζεται, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη βελτιωμένη διπλωματική και αμυντική θέση της χώρας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης επιτρέπει στην Ελλάδα να αντιδρά ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε κρίσιμες εξελίξεις, κάνοντας αναφορά και στη στήριξη που παρείχε στην Κύπρο.

Σχολιάζοντας την τουρκική στάση, υποστήριξε ότι οι ελληνικές κινήσεις προκαλούν ενόχληση στην απέναντι πλευρά όχι μόνο για λόγους συμβολισμού, αλλά και επειδή αναδεικνύουν, όπως εκτίμησε, εσωτερικές αδυναμίες της Άγκυρας στο πεδίο της άμυνας. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο κουρδικό ζήτημα, χαρακτηρίζοντάς το κρίσιμο θέμα εθνικής ασφάλειας για την Τουρκία, ενώ σημείωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τους Κούρδους εργαλειακά στο πλαίσιο της γεωπολιτικής σύγκρουσης.

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία δέχεται αλλεπάλληλες πιέσεις από την ακρίβεια και ότι οι πιο αδύναμοι χρειάζονται ουσιαστική στήριξη. Στο ίδιο πνεύμα, υπογράμμισε πως ο πρωθυπουργός οφείλει να σκέφτεται όχι μόνο τη διαχείριση της τρέχουσας κρίσης αλλά και την επόμενη ημέρα, επιμένοντας ότι σε τέτοιες περιόδους απαιτούνται ψυχραιμία, σταθερότητα και οικονομικές εφεδρείες.

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση διαθέτει αυτή τη στιγμή τα αναγκαία περιθώρια για να ανταποκριθεί στις πιέσεις που δημιουργεί η διεθνής συγκυρία, ενώ εξέφρασε και την άποψη ότι η προοπτική αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας παραμένει υπαρκτή.

