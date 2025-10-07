Μπακογιάννη για Τσίπρα:«Θα κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, όχι σε εμάς»
Τι ανέφερε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη για την υπόθεση των Τεμπών και τα ελληνοτουρκικά.
Στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και στα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος αναφέρθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εκτιμώντας ότι η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού θα πλήξει κυρίως το ΠΑΣΟΚ και όχι τη Νέα Δημοκρατία.
«Ο κ. Τσίπρας αναμφισβήτητα έχει δυνατότητες στον χώρο της κεντροαριστεράς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος «θέλει να κάνει ένα κόμμα αρχηγικό» και ότι έχει «μπουχτίσει από τις διάφορες συνελεύσεις και πολιτικά όργανα». Η κα Μπακογιάννη τόνισε πως ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να δώσει εξηγήσεις για τα προηγούμενα πολιτικά του λάθη, όπως η συνεργασία με τον Πάνο Καμμένο, προτού επιχειρήσει να δημιουργήσει νέο πολιτικό εγχείρημα.
Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, η βουλευτής υπογράμμισε: «Αυτός που ανησυχεί περισσότερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ πιστεύω πως θα κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, σε εμάς όχι». Ενώ για τον χώρο του κέντρου σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει ξανά αυτούς τους ψηφοφόρους μέσα από αξιοπιστία και μεταρρυθμίσεις, όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση και η αναμόρφωση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών.
Για υπόθεση Τεμπών και Πάνο Ρούτσι
Η κα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη: «Δεν υπάρχει στέλεχος της ΝΔ που να μην ήθελε να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του κ. Ρούτσι. Το ζήτημα ήταν να μην καθυστερήσει η δίκη». Παράλληλα, κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι επιχειρεί να καθυστερήσει τη διαδικασία: «Η ίδια θέλει να αναβληθεί η δίκη για να μην αποκαλυφθούν δημόσια στοιχεία της δικογραφίας».
Για τα ελληνοτουρκικά
Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, η βουλευτής τόνισε τη σημασία της επικοινωνίας με τον Ταγίπ Ερντογάν: «Πρέπει να έχουμε ανοιχτές γραμμές, να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη». Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, υπογράμμισε ότι υπάρχουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, αλλά εκτίμησε ότι το έργο θα προχωρήσει, καθώς ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι αποφασισμένος να το υλοποιήσει.
Με δηλώσεις της για πολιτικά σενάρια άλλων πρώην πρωθυπουργών, η κα Μπακογιάννη απέφυγε να προβεί σε εκτιμήσεις: «Ο ελληνικός λαός θέλει απαντήσεις για τα προβλήματά του, όχι ποιος θα κάνει κόμμα».
