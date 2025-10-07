Μπακογιάννη για Τσίπρα:«Θα κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, όχι σε εμάς»

Τι ανέφερε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη για την υπόθεση των Τεμπών και τα ελληνοτουρκικά.

Μπακογιάννη για Τσίπρα:«Θα κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, όχι σε εμάς»
07 Οκτ. 2025 10:18
Pelop News

Στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και στα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος αναφέρθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εκτιμώντας ότι η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού θα πλήξει κυρίως το ΠΑΣΟΚ και όχι τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο κ. Τσίπρας αναμφισβήτητα έχει δυνατότητες στον χώρο της κεντροαριστεράς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος «θέλει να κάνει ένα κόμμα αρχηγικό» και ότι έχει «μπουχτίσει από τις διάφορες συνελεύσεις και πολιτικά όργανα». Η κα Μπακογιάννη τόνισε πως ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να δώσει εξηγήσεις για τα προηγούμενα πολιτικά του λάθη, όπως η συνεργασία με τον Πάνο Καμμένο, προτού επιχειρήσει να δημιουργήσει νέο πολιτικό εγχείρημα.

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, η βουλευτής υπογράμμισε: «Αυτός που ανησυχεί περισσότερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ πιστεύω πως θα κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, σε εμάς όχι». Ενώ για τον χώρο του κέντρου σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει ξανά αυτούς τους ψηφοφόρους μέσα από αξιοπιστία και μεταρρυθμίσεις, όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση και η αναμόρφωση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών.

Για υπόθεση Τεμπών και Πάνο Ρούτσι

Η κα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη: «Δεν υπάρχει στέλεχος της ΝΔ που να μην ήθελε να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του κ. Ρούτσι. Το ζήτημα ήταν να μην καθυστερήσει η δίκη». Παράλληλα, κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι επιχειρεί να καθυστερήσει τη διαδικασία: «Η ίδια θέλει να αναβληθεί η δίκη για να μην αποκαλυφθούν δημόσια στοιχεία της δικογραφίας».

Για τα ελληνοτουρκικά 

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, η βουλευτής τόνισε τη σημασία της επικοινωνίας με τον Ταγίπ Ερντογάν: «Πρέπει να έχουμε ανοιχτές γραμμές, να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη». Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, υπογράμμισε ότι υπάρχουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, αλλά εκτίμησε ότι το έργο θα προχωρήσει, καθώς ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι αποφασισμένος να το υλοποιήσει.

Με δηλώσεις της για πολιτικά σενάρια άλλων πρώην πρωθυπουργών, η κα Μπακογιάννη απέφυγε να προβεί σε εκτιμήσεις: «Ο ελληνικός λαός θέλει απαντήσεις για τα προβλήματά του, όχι ποιος θα κάνει κόμμα».

 
