Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones στη Ρωσία

Η Ρωσία κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας σε 3 ώρες

Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones στη Ρωσία
06 Απρ. 2026 8:21
Pelop News

Σε μια από τις πιο πυκνές αεροπορικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών, η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζικό κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εναντίον ρωσικών στόχων, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν 148 ουκρανικά drones μέσα σε ένα διάστημα μόλις τριών ωρών (20:00 έως 23:00) το βράδυ της Κυριακής. Οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε κεντρικές και νότιες περιφέρειες της Ρωσίας.

Στη συνοριακή περιφέρεια του Μπιέλγκοροντ, drone σκότωσε εθελοντή της πολιτικής άμυνας, ενώ στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, συντρίμμια από αναχαιτίσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες. Ο δήμαρχος της πόλης, Αντρέι Κραβτσένκο, επιβεβαίωσε την ύπαρξη θυμάτων, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Παράλληλα, στην Κριμαία, ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης ανέφερε τέσσερα κύματα επιθέσεων κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Οι ουκρανικές επιδρομές έθεσαν στο στόχαστρο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα σχεδόν 500.000 νοικοκυριά στις πόλεις Ντονέτσκ και Μακίιβκα να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως τα συνεργεία εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την αποκατάσταση των βλαβών, ενώ παρόμοια προβλήματα σημειώθηκαν και στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα της περιφέρειας Ζαπορίζια.

