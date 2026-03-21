Μπαράζ σεισμών σε Ήπειρο και Ιόνιο: Προσεισμική διέγερση «βλέπει» ο Παπαζάχος, πιο ψύχραιμη εκτίμηση από Παπαδόπουλο

Συνεχείς σεισμικές δονήσεις σε Θεσπρωτία, Ιωάννινα και Κεφαλονιά κρατούν σε επιφυλακή κατοίκους και επιστήμονες, με την ανησυχία να εντείνεται λόγω της επιμονής της ακολουθίας. Την ώρα που ο Κώστας Παπαζάχος δεν αποκλείει προσεισμικό χαρακτήρα, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εκτιμά ότι, προς το παρόν, η εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε μετασεισμική εξέλιξη μετά τα 5,3 Ρίχτερ της 8ης Μαρτίου.

21 Μαρ. 2026 11:48
Σε αυξημένη εγρήγορση βρίσκονται οι σεισμολόγοι μετά τις αλλεπάλληλες δονήσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Δυτική Ελλάδα, με επίκεντρο κυρίως την Ήπειρο, αλλά και νέα αισθητή δόνηση στην Κεφαλονιά. Ο τελευταίος σεισμός σημειώθηκε στη 1.31 τα ξημερώματα του Σαββάτου κοντά στο Ληξούρι και είχε μέγεθος 4,2 Ρίχτερ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Η πιο έντονη σεισμική δραστηριότητα είχε προηγηθεί στην Ήπειρο την Παρασκευή, όταν μέσα σε λιγότερο από μία ώρα καταγράφηκαν τρεις ισχυρές δονήσεις στα σύνορα Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων. Η πρώτη σημειώθηκε στις 11.05 το πρωί και είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και εστιακό βάθος 20,3 χιλιομέτρων. Ακολούθησε στις 11.40 δεύτερος σεισμός επίσης 4,6 Ρίχτερ και στη συνέχεια, στις 11.50, τρίτη δόνηση 4 Ρίχτερ στην ίδια ευρύτερη περιοχή, ενώ καταγράφηκαν και αρκετοί ακόμη σεισμοί άνω των 3 Ρίχτερ.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε πολλές περιοχές της Ηπείρου και του Ιονίου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η δραστηριότητα εμφανίζει ένταση και επαναληπτικότητα. Αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι που τροφοδοτεί και τις διαφορετικές εκτιμήσεις των ειδικών για το τι ακριβώς εξελίσσεται κάτω από το υπέδαφος.

Ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος εμφανίστηκε πιο ανήσυχος, επισημαίνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται σε σεισμική διέγερση και ότι η ακολουθία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα αδιάφορο φαινόμενο ρουτίνας. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη πολλών μικρότερων σεισμών στην ίδια ζώνη αυξάνει την πιθανότητα η δραστηριότητα να έχει προσεισμικό χαρακτήρα, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ισχυρότερης δόνησης. Γι’ αυτό, σύμφωνα με την εκτίμησή του, χρειάζεται αυξημένη ετοιμότητα από τις αρμόδιες αρχές και έλεγχος σε ευάλωτες υποδομές και προβληματικά κτίρια.

Στην αντίπερα όχθη, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εμφανίστηκε σαφώς πιο ψύχραιμος. Με δημόσια τοποθέτησή του εκτίμησε ότι οι συνεχείς σεισμοί στα δυτικά των Ιωαννίνων εντάσσονται, προς το παρόν, στην ακολουθία των μετασεισμών του ισχυρότερου σεισμού των 5,3 Ρίχτερ που είχε σημειωθεί στις 8 Μαρτίου στη Θεσπρωτία. Η προσέγγισή του δεν αγνοεί τη δραστηριότητα, αλλά αποφεύγει να τη συνδέσει άμεσα με σενάριο μεγαλύτερης επικείμενης δόνησης.

Αυτό που προκύπτει, πάντως, είναι ότι η περιοχή παραμένει ενεργή και η εξέλιξη της ακολουθίας παρακολουθείται στενά. Το αν πρόκειται για επίμονη μετασεισμική δραστηριότητα ή για κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρότερο σεισμό, είναι ακόμη ζήτημα ανοιχτό. Και γι’ αυτό το βάρος πέφτει τώρα στην προσεκτική επιστημονική παρακολούθηση, αλλά και στην ετοιμότητα της Πολιτείας, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες αν η σεισμική εικόνα επιδεινωθεί.

