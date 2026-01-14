Μπαρτσελόνα: Δεν κλείνει την πόρτα του NBA Europe, όρος για buy out στο συμβόλαιό τους με τη Euroleague!

Η «AS» αναφέρει ότι κρατά όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά η διοίκηση των Καταλανών

14 Ιαν. 2026 13:27
Μπορεί η Μπαρτσελόνα να υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Euroleague, ωστόσο δεν έχει κλείσει οριστικά την πόρτα του NBA Europe, με βάση ένα δημοσίευμα της «AS».

Οι διοικούντες της Μπαρτσελόνα ενημέρωσαν ότι η υπογραφή του συμβολαίου δεν σημαίνει πως κλείνουν την πόρτα στο NBA Europe, καθώς υπάρχει σχετικό buy out στο συμβόλαιό τους με τη Euroleague.

Οι Καταλανοί, αφού εξασφάλισαν την παρουσία τους στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης θα περιμένουν να δουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρωτάθλημα που θα δημιουργήσει το NBA στην Ευρώπη για να δει τί θα κάνει στο μέλλον.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση η Μπαρτσελόνα να δει κινητικότητα και οικονομικό όφελος από το NBA Europe και να αλλάξει ρότα, σχετικά με το ευρωπαϊκό της μέλλον.

