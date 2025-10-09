Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Βγαίνουν τα ερυθρόλευκα εισιτήρια για το ματς στο Champions League

Οι Πειραιώτες ενημέρωσαν πως η διάθεση των εισιτηρίων -που θα έχει η ομάδα στη διάθεσή της- θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στις 14:00.

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Βγαίνουν τα ερυθρόλευκα εισιτήρια για το ματς στο Champions League
09 Οκτ. 2025 15:41
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τη “μεγάλη” αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Πειραιώτες ενημέρωσαν πως η διάθεση των εισιτηρίων -που θα έχει η ομάδα στη διάθεσή της- θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στις 14:00.

Η ενημέρωση των ερυθρόλευκων:
H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League απέναντι στην Barcelona, που θα διεξαχθεί στο «Estadi Olimpic Lluis Companys» την Τρίτη 21/10/2025 στις 18:45 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει μέσω ίντερνετ, www.olympiacos.org, και θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10/10 από τις 14:00 έως τη Δευτέρα 15:00 ή έως την εξάντλησή τους), (με δικαίωμα αγοράς ενός (1) εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στην Ισπανία).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα από άλλο φίλαθλο θα ακυρώνεται το εισιτήριο.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός εισιτηρίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβε κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς. Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλούν ισάριθμα email αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν το εισιτήριο σε μορφή PDF και θα είναι ονομαστικά.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 50€.

Σε περίπτωση μη εξάντλησης τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.
