Μπαρτζώκας: Κούρασε η μεταγραφολογία» – Τι δήλωσε για τον παίκτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πέμπτη (21:15) την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην Media Day ενόψει του σημαντικού αγώνα.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση σχετικά με τον αγώνα ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε: «Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι, η Φενέρ προέρχεται από 5 συνεχόμενες νίκες, οι 4 στο γήπεδο της. Δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, επανέρχονται τραυματίες. Είναι λίγο διαφοροποιημένη η εικόνα της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Φέτος παίζουν περισσότερο παιχνίδι απομόνωσης. Είναι ομάδα που σουτάρει καλά τη μπάλα και είναι πολύ καλή στο transition. Είναι δύσκολο παιχνίδι για εμάς, προερχόμαστε από την ήττα στο Βελιγράδι. Ελέγχαμε το παιχνίδι μέχρι το 25′ και μετά είχαμε ένα πολύ άσχημο διάστημα με κακές επιλογές λάθη που οδήγησαν σε πολλούς πόντους στο transition. Δεν ελέγξαμε αυτό που πρέπει να κάναμε. Αύριο πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στο κομμάτι αυτό για να μην επαναληφθεί αυτό».

Στην συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την ξεκούραση που είχε η ομάδα του λόγω της διακοπής για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας, σχολιάζοντας: «Σημαντικό είναι, αλλά αυτό συνέβη για όλες τις ομάδες. Δεν παίρνεις κάποιο αβαντάζ από αυτό. Ταυτόχρονα εμείες εχουμε και κάποια θέματα, ο Φουρνιέ ανέβασε πυρετό και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για αύριο. Δεν θα κάνει προπόνηση. Ο ΜακΚίσικ είναι εκτός. Επανέρχεται ο Νιλικίνα. Έχουμε παίκτες και ρόστερ για να ανταγωνιστούμε το παιχνίδι και να κερδίσουμε».

Ακόμα ο κόουτς του Ολυμπιακού απάντησε στο ερώτημα εάν τον έχει κουράσει η μεταγραφολογία: «Πάρα πολύ (με έχει κουράσει). Δεν μπορώ να ερωτώμαι συνέχεια για ένα πράγμα. Έχουμε μια ομάδα με τόσους παίκτες και συνέχεια το θέμα συζήτησης στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο στην μπασκετική είναι ποιον γκαρντ θα πάρει ο Ολυμπιακός. Νομίζω πως έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και έχουμε και τα παιχνίδια που είναι κρίσιμα για εμάς. Πρωτάθλημα, Euroleague. Είναι κουραστικό πραγματικά. Επηρεάζονται όλοι γιατί όλοι διαβάζουν. Σε ό,τι εκπομπή γίνεται στα μεγάλα site, το πρώτο θέμα είναι ο γκαρντ του Ολυμπιακού. Προφανώς είναι ενοχλητικό. Δεν μπορούμε να επιβάλουμε στον κόσμο με τι θα ασχολείται».

Από την πλευρά του ο Ντόντα Χολ τόνισε σχετικά με τη διακοπή και το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε: «Δεν ήταν μία εβδομάδα για να είμαι ειλικρινής, ήταν δύο μέρες. Όμως η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις δύο μέρες γεμίσαμε τις μπαταρίες μας, νιώθουμε καλύτερα, νιώθω πιο φρέσκος και προφανώς και θεωρώ ότι στο αυριανό παιχνίδι θα έχουμε καλύτερο mindset.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας. Θα πρέπει να προστατέψουμε τη μπάλα, να πάρουμε τα ριμπάουντ, να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις και να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού».

Για το αν το μπάσκετ του Ολυμπιακού ταιριάζει στο δικό του στιλ: «Ναι, στο μεγαλύτερο μέρος του, ταιριάζει ειδικά με οι καταστάσεις pick n’roll. Και βέβαια όμως εξαρτάται κάθε φορά κι από τον αντίπαλο. Όμως σε γενικές γραμμές ταιριάζει το στυλ του Ολυμπιακού, ειδικά όταν παίζουμε σε υψηλό ρυθμό και είναι πολύ καλό αυτό για μένα».

