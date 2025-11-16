Bαθμολογία GBL: Πως διαμορφώνεται η κατάταξη μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός έκανε το 7/7 στην GBL κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του κόντρα στον Άρη Betsson έφτασε τις 5 στη διοργάνωση, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, μιας και έχει κάνει το ρεπό του.

Ο Ηρακλής πήρε σημαντική νίκη στην GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου και πήρε βαθμολογική ανάσα. Ο Πανιώνιος παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, καθώς είναι ακόμα χωρίς νίκη στη διοργάνωση, κάνοντας την ακριβώς αντίθετη πορεία από αυτή του Ολυμπιακού.

Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ συγκατοικούν στην 3η θέση με τους Θεσσαλονικείς να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ ο Άρης παραμένει χαμηλά με 2 νίκες σε 7 αναμετρήσεις.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 15/11/25

Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77

Καρδίτσα – Περιστέρι 88-74

Μαρούσι – ΑΕΚ 82-103

Κυριακή 16/11/25

Ηρακλής – Κολοσσός 86-71

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88

Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77

Η βαθμολογία της GBL

1. Ολυμπιακός 7-0

2. Παναθηναϊκός 5-1

3. ΠΑΟΚ 5-1

4. ΑΕΚ 5-2

5. Περιστέρι 3-3

6. Καρδίτσα 3-3

7. Μύκονος Betsson 3-3

8. Προμηθέας 3-4

9. Μαρούσι 2-4

10. Ηρακλής 2-4

11. Άρης Betsson 2-5

12. Κολοσσός Ρόδου 2-5

13. Πανιώνιος 0-7

Η 8η αγωνιστική της GBL

Σάββατο 22/11/25

Κολοσσός – Περιστέρι (16:00)

Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός (16:00)

Άρης Betsson – Προμηθέας (18:15) Πανιώνιος – Καρδίτσας (18:15)

Κυριακή 23/11/25

Μαρούσι – Ηρακλής (13:00)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (16:00)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



