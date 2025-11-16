Bαθμολογία GBL: Πως διαμορφώνεται η κατάταξη μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ συγκατοικούν στην 3η θέση με τους Θεσσαλονικείς να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ ο Άρης παραμένει χαμηλά με 2 νίκες σε 7 αναμετρήσεις.
Ο Ολυμπιακός έκανε το 7/7 στην GBL κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του κόντρα στον Άρη Betsson έφτασε τις 5 στη διοργάνωση, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, μιας και έχει κάνει το ρεπό του.
Ο Ηρακλής πήρε σημαντική νίκη στην GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου και πήρε βαθμολογική ανάσα. Ο Πανιώνιος παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, καθώς είναι ακόμα χωρίς νίκη στη διοργάνωση, κάνοντας την ακριβώς αντίθετη πορεία από αυτή του Ολυμπιακού.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 15/11/25
Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77
Καρδίτσα – Περιστέρι 88-74
Μαρούσι – ΑΕΚ 82-103
Κυριακή 16/11/25
Ηρακλής – Κολοσσός 86-71
Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88
Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77
Η βαθμολογία της GBL
1. Ολυμπιακός 7-0
2. Παναθηναϊκός 5-1
3. ΠΑΟΚ 5-1
4. ΑΕΚ 5-2
5. Περιστέρι 3-3
6. Καρδίτσα 3-3
7. Μύκονος Betsson 3-3
8. Προμηθέας 3-4
9. Μαρούσι 2-4
10. Ηρακλής 2-4
11. Άρης Betsson 2-5
12. Κολοσσός Ρόδου 2-5
13. Πανιώνιος 0-7
Η 8η αγωνιστική της GBL
Σάββατο 22/11/25
Κολοσσός – Περιστέρι (16:00)
Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός (16:00)
Άρης Betsson – Προμηθέας (18:15) Πανιώνιος – Καρδίτσας (18:15)
Κυριακή 23/11/25
Μαρούσι – Ηρακλής (13:00)
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (16:00)
