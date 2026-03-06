«Μπάζα» πάνω από 14,5 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε κόσμο με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα, όπου συνελήφθησαν 12 άτομα

06 Μαρ. 2026 20:02
Pelop News

Γνωστοποιήθηκε ότι στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται διεθνής εγκληματική οργάνωση που δρούσε για χρόνια εξαπατώντας πολίτες με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Μέσω ψεύτικων υποσχέσεων για μεγάλα και «σίγουρα» κέρδη, τα μέλη της οργάνωσης έπειθαν τα θύματα να επενδύσουν χρήματα σε δήθεν ψηφιακά projects, τα οποία όμως αποτελούσαν μια καλοστημένη απάτη. Σύμφωνα με τις αρχές, τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης ξεπερνούν τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα, όπου συνελήφθησαν 12 άτομα. Οι δράστες είχαν δημιουργήσει ένα σύστημα πυραμίδας, τύπου Ponzi, παρουσιάζοντας ανύπαρκτες επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα και χρησιμοποιώντας πλατφόρμες και εταιρικά σχήματα για να δίνουν νομιμοφάνεια στην απάτη τους, παραπλανώντας δεκάδες επενδυτές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεθνής πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά τουλάχιστον από το 2019 σε απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας από τα θύματά τους χρηματικά ποσά που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ η οργάνωση λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών, παραπλανώντας πολίτες με ψευδείς διαβεβαιώσεις περί ασφαλών και υψηλών επενδυτικών αποδόσεων, ενώ η δράση της εκτεινόταν και εκτός συνόρων μέσω διασυνδέσεων και χρηματοοικονομικών ροών σε χώρες του εξωτερικού.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης, της Αττικής και της Ηγουμενίτσας, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 άτομα, από τα οποία τα δύο είναι μέλη της οργάνωσης.

