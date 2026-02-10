Μπαζίνας: «Να ξεχάσουμε γρήγορα τη γλύκα του Απόλλωνα...»

Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ νίκησε με 81-80 τον Απόλλωνα στην παράταση εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της National League 1, και ο γκαρντ των νικητών, Περικλής Μπαζίνας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άκου τι έκανες» του EOK WebRadio με τον Κώστα Ζαφείρη και την Αθηνά Πατρινού. Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Απόλλωνα Πάτρας: «Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον Ιησού Χριστό που με αξίωσε να βιώσω κάτι τέτοιο. Ήταν μεγάλη νίκη, απέναντι στον Απόλλωνα που πάει για την άνοδο, που μπήκε μέσα στο γήπεδο και στην αρχή είδαμε ότι “μάσαγε σίδερα” και δεν είχε έρθει στο ματς για να χάσει. Έδωσε τον τόνο απ’ την αρχή. Ήταν ένα περίεργο περιβάλλον και με την παρουσία του Ντίνου Καλαμπάκου υπήρξε μια μεγαλύτερη απειλή, γιατί είναι ένας μεγάλος προπονητής, γνωρίζει καλά τον αθλητισμό, ξέρεις τους παίκτες. Ήταν μια μεγαλύτερη αποστολή για εμάς. Τα συναισθήματα είναι όμορφα, είναι πολύ ωραίο να κερδίζεις σε αυτό το γήπεδο. Ήταν ένα μεγάλος ενθουσιασμός, αλλά πρέπει να συγκρατηθούμε γιατί έχουμε και συνέχεια».

Για το πού κρίθηκε το παιχνίδι: «Στις λεπτομέρειες κρίθηκε ο αγώνας. Βάλαμε το κρίσιμο σουτ στο τελευταίο λεπτό, βγάλαμε κάποιες άμυνες. Δεν έγινε κάτι. Το ματς πήγαινε φάση-φάση, πήραμε τα ριμπάουντ, δεν έβαλε και τις δύο βολές ο Κώττας στο τέλος της κανονικής διάρκειας, βγάλαμε και μια άμυνα κρίσιμη στην παράταση με την τάπα του Γκαβασιάδη, ο Σταμάτης έχασε το τελευταίο σουτ. Το πήραμε στις λεπτομέρειες το παιχνίδι».

Για το πώς διαμορφώνονται οι στόχοι του Γλαύκου/Εσπέρου μετά από αυτό το αποτέλεσμα: «Φυσικά και όταν αλλάζουν οι συνθήκες ο πήχης ανεβαίνει. Έχουμε τη φιλοδοξία να μπούμε στα play-offs. Την είχαμε από την αρχή της χρονιάς, αλλά δεν τη δείξαμε στον 1ο γύρο και ήταν κάτι που μας προβλημάτισε. Το γκάζι που “πατήσαμε” τώρα θα μας δώσει ώθηση και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Φυσικά και έχουμε στόχο να μπούμε στα play-offs, αυτές είναι οι βλέψεις μας ούτως ή άλλως».

Για το πόσο κοντά βρίσκονται σε αυτόν τον στόχο: «Έχουμε ένα μομέντουμ τώρα το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Είναι στο χέρι μας. Η φιλοσοφία μου δεν ήταν ποτέ να κοιτάω τις άλλες ομάδες ή την ανταγωνιστικότητα, αλλά να κοιτάμε τι έχουμε αυτήν τη στιγμή και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Έχουμε ένα σερί 4-0 και ακολουθεί ένα ματς εντός έδρας. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό. Πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Αν κερδίσουμε και αυτό το ματς, είμαστε σε έναν πολύ καλό και ελπιδοφόρο δρόμο ώστε να βρεθούμε στις θέσεις που ονειρευόμαστε».

Για το εξ αναβολή παιχνίδι που ακολουθεί (11/02) με αντίπαλο τον Προμηθέα 2014: «Πρέπει να έχουμε προσήλωση στο πλάνο, να βασιστούμε σε αυτό. Δεν υπάρχει “μυστική συνταγή”. Πρέπει να υπάρχει καρδιά, θέληση και δεν πρέπει να σβήσει αυτή η “φλόγα” μέσα μας. Αδικήσαμε τον εαυτό μας σε έναν βαθμό με τις εμφανίσεις στα εκτός έδρας ματς. Όλοι πιστεύαμε πως αξίζουμε κάτι παραπάνω και ήρθε η ώρα να το δείξουμε μες στο γήπεδο».

Για την πίεση των συνεχόμενων ανταγωνιστικών παιχνιδιών: «Θέλω να σταθώ στην πίεση, γιατί πρέπει να υπάρχει διαχείριση. Πρέπει να ξεχάσουμε γρήγορα τη “γλύκα” του Απόλλωνα. Πρέπει να μαθαίνουμε απ’ τα λάθη μας. Στον 1ο γύρο τον νικήσαμε εντός έδρας και με μεγαλύτερη διαφορά και αυτό μας έκανε να χάσουμε κάποια ματς στη σειρά μετά. Μπήκαμε πολύ νωθρά μες στο γήπεδο, “πετούσαμε στα σύννεφα” και πρέπει να μάθουμε από αυτό. Φυσικά υπάρχει χαρακτήρας στην ομάδα, αλλά πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση».