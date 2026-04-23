Μπελέρης κατά Ράμα: «Περιφρονεί το κράτος δικαίου και αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση»

Ευθεία επίθεση στον Έντι Ράμα εξαπέλυσε ο Φρέντης Μπελέρης, με αφορμή την επίσκεψη του Αλβανού πρωθυπουργού στην Ελλάδα και τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιλέγοντας να απαντήσει δημόσια στις αναφορές που έγιναν για τη δική του υπόθεση.

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τον Αλβανό πρωθυπουργό ότι εξακολουθεί να αγνοεί βασικές αρχές του κράτους δικαίου, υποστηρίζοντας ότι στην περίπτωσή του αυτές δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Όπως τονίζει, πρόκειται για μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή πολιτικά και θεσμικά, ειδικά για μια χώρα που δηλώνει ότι κινείται προς την ευρωπαϊκή προοπτική.

«Αν είχε τελειώσει υπέροχα, θα ήμουν σήμερα δήμαρχος Χειμάρρας»

Στην τοποθέτησή του, ο Φρέντης Μπελέρης υπενθυμίζει ότι εξελέγη δήμαρχος Χειμάρρας ενώ βρισκόταν στη φυλακή, υποστηρίζοντας ότι οδηγήθηκε εκεί δύο ημέρες πριν από τις εκλογές με πραξικοπηματικές, όπως τις χαρακτηρίζει, μεθοδεύσεις του Έντι Ράμα.

Με αυτό το σκεπτικό, απαντά ευθέως στον ισχυρισμό του Αλβανού πρωθυπουργού ότι η υπόθεσή του «τελείωσε υπέροχα», σημειώνοντας πως αν πράγματι ίσχυε κάτι τέτοιο, σήμερα θα βρισκόταν στη θέση που τον ανέδειξαν οι πολίτες της Χειμάρρας και όχι εκτός αυτής.

Η αποστροφή αυτή είναι και η πιο αιχμηρή της δήλωσής του, καθώς επιχειρεί να αναδείξει τη διάσταση ανάμεσα στην τυπική εξέλιξη της υπόθεσης και στην πολιτική πραγματικότητα που, όπως λέει, του στέρησε τη δυνατότητα να ασκήσει το αξίωμα για το οποίο εξελέγη.

«Ο κ. Ράμα φαίνεται ότι συνεχίζει να περιφρονεί τις αρχές του κράτους Δικαίου που στη δική μου περίπτωση δεν είχαν καμία εφαρμογή σε μια χώρα που έχει επιλέξει μάλιστα το ευρωπαϊκό μονοπάτι της ένταξης. Θέλω να του θυμίσω ότι εξελέγην Δήμαρχος Χειμάρρας μέσα από την φυλακή όπου… pic.twitter.com/Xqu16KhJ9C — fredisbeleris (@fredisbeleris) April 23, 2026

Αιχμές για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης

Ο Μπελέρης στρέφει τα πυρά του και στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, ο Έντι Ράμα χειρίζεται τη Δικαιοσύνη στην Αλβανία. Αναφέρει ότι ο συμψηφισμός που επιχείρησε ο Αλβανός πρωθυπουργός με άλλες υποθέσεις δημάρχων δεν τον πείθει και κάνει λόγο για ψέματα που, όπως υποστηρίζει, θα κριθούν από την ιστορία, τους πολίτες της Αλβανίας και πρωτίστως από την ελληνική εθνική μειονότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, προχωρά ακόμη περισσότερο, κατηγορώντας τον Ράμα ότι έχει επιβάλει ένα συγκεκριμένο μοτίβο πολιτικής διαχείρισης, στο οποίο η δικαστική «μεταρρύθμιση» χρησιμοποιείται ως εργαλείο παρέμβασης όταν τα εκλογικά αποτελέσματα δεν εξυπηρετούν την εξουσία.

Με αυτή τη φράση επιχειρεί να δώσει στην υπόθεσή του ευρύτερο πολιτικό βάθος, παρουσιάζοντάς την όχι ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως τμήμα μιας συνολικότερης λογικής πίεσης και ελέγχου.

Η αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ συνδέει ευθέως την εξέλιξη της υπόθεσής του με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστηρίζει ότι η «μαύρη κηλίδα», όπως τη χαρακτηρίζει, που δημιουργήθηκε στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, αρχίζει να υποχωρεί χάρη στις αποφασιστικές κινήσεις του Έλληνα πρωθυπουργού.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην απόφαση να συμπεριληφθεί ο ίδιος στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στην ψήφο των πολιτών, σημειώνοντας ότι αυτή η πολιτική και λαϊκή στήριξη ήταν που έστειλε σαφές μήνυμα και προς την αλβανική πλευρά.

«Κανένα κελί δεν μπορεί να κρατήσει πίσω τον Ελληνισμό»

Η ανάρτησή του κλείνει με μια φράση υψηλού συμβολισμού, καθώς τονίζει ότι μόνο τότε αντιλήφθηκε ο Έντι Ράμα πως κανένα κελί δεν μπορεί να κρατήσει πίσω από τα κάγκελα τον Ελληνισμό.

Με αυτή τη διατύπωση, ο Φρέντης Μπελέρης επιδιώκει να υπερβεί την προσωπική διάσταση της υπόθεσής του και να τη συνδέσει με ένα ευρύτερο εθνικό και πολιτικό αφήγημα, δίνοντας στη δήλωσή του χαρακτήρα όχι μόνο απάντησης, αλλά και πολιτικού μηνύματος με αποδέκτες τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

