Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές με άρση ασυλίας

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τους βουλευτές των οποίων η ασυλία ήρθη έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι όποιος παρακολούθησε τις τοποθετήσεις των βουλευτών της ΝΔ στη Βουλή θα είδε, όπως είπε, μια στάση με αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό. Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι ίδιοι, ενώ υπερασπίζονται την αθωότητά τους, επιλέγουν να κριθούν από τη Δικαιοσύνη, ώστε να μη μείνει, όπως σημείωσε, καμία σκιά σε βάρος τους.

Η γραμμή της κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η εικόνα που εξέπεμψαν οι συγκεκριμένοι βουλευτές κατά τις παρεμβάσεις τους στο Κοινοβούλιο συνιστά, κατά την κυβερνητική ανάγνωση, απάντηση στο κλίμα πολιτικής έντασης και τοξικότητας. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να μεταφέρει το βάρος από την πολιτική πίεση που δημιουργεί η υπόθεση, στη στάση που, όπως υποστήριξε, κράτησαν οι ίδιοι οι βουλευτές απέναντι στη δικαστική διερεύνηση.

Στην ουσία, το Μαξίμου δείχνει να υιοθετεί πλήρως τη γραμμή ότι η παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη δεν συνιστά πολιτικό λόγο αποδοκιμασίας ή απομάκρυνσης, από τη στιγμή που οι εμπλεκόμενοι δηλώνουν πως επιθυμούν οι ίδιοι να ελεγχθούν θεσμικά.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα»

Το πιο καθαρό πολιτικό σήμα δόθηκε όταν ο Παύλος Μαρινάκης έκλεισε κάθε συζήτηση για το ενδεχόμενο να μη συμμετάσχουν οι συγκεκριμένοι βουλευτές στις επόμενες εκλογές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει κανένα σχετικό ζήτημα και οι βουλευτές αυτοί θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

Η τοποθέτηση αυτή αποσαφηνίζει ότι η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα δεν προτίθενται να ανοίξουν εσωτερικό μέτωπο γύρω από το θέμα, επιλέγοντας να στηρίξουν πολιτικά τα πρόσωπα αυτά μέχρι να υπάρξει δικαστική κρίση.

Το πολιτικό μήνυμα

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να βάλει τέλος σε κάθε σενάριο εσωκομματικής αποστασιοποίησης και να καταστήσει σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν αντιμετωπίζει την άρση ασυλίας ως λόγο πολιτικής αποβολής. Αντίθετα, επιχειρεί να εμφανίσει τη στάση των βουλευτών ως θεσμική και συμβατή με τη λογοδοσία.

Έτσι, η κυβερνητική θέση αποτυπώνεται πλέον χωρίς ασάφειες: οι συγκεκριμένοι βουλευτές παραμένουν πολιτικά παρόντες και θα συμμετάσχουν κανονικά στις εκλογικές λίστες του κόμματος.

