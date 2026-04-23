Κοβέσι από τους Δελφούς: Να κλείσει γρήγορα η έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα

Την ανάγκη να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις η έρευνα που αφορά πολιτικά πρόσωπα υπογράμμισε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της επιτάχυνσης των διαδικασιών σε μια υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη θέση που έχει διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό περί ανάγκης επιτάχυνσης των ερευνών, η Κοβέσι εμφανίστηκε σύμφωνη με αυτή την κατεύθυνση. Όπως ανέφερε, οι πολίτες περιμένουν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη και για τον λόγο αυτό η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Την ίδια ώρα, φρόντισε να επισημάνει και τις αντικειμενικές δυσκολίες της έρευνας, τονίζοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι και ότι ο όγκος του υλικού που πρέπει να εξεταστεί είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Στήριξη στην έρευνα και μήνυμα για περισσότερους πόρους

Η Ευρωπαία εισαγγελέας περιέγραψε μια εξαιρετικά απαιτητική ερευνητική διαδικασία, εξηγώντας ότι μέχρι στιγμής στην υπόθεση συνεργάζονταν ελάχιστοι άνθρωποι σε σχέση με το εύρος των στοιχείων που πρέπει να ελεγχθούν. Αναφέρθηκε σε χιλιάδες έγγραφα και σε εκατοντάδες παρακολουθήσεις που χρειάζονται αξιολόγηση, δείχνοντας ότι η πίεση για ταχύτητα πρέπει να συνδυαστεί με την ανάγκη για ουσιαστική και πλήρη διερεύνηση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έκανε γνωστό ότι υπήρξε συμφωνία με τον υπουργό Εσωτερικών για επιπλέον ενίσχυση της έρευνας με περισσότερους αστυνομικούς, εξέλιξη που, όπως είπε, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις επαφές που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης για πιθανές νομοθετικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την πορεία των υποθέσεων.

«Δεν υπάρχει καθαρή χώρα»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτησή της για το ζήτημα της διαφθοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Λάουρα Κοβέσι ξεκαθάρισε ότι, με βάση την εμπειρία της από τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 24 κράτη-μέλη, δεν υπάρχει καμία χώρα που να μπορεί να θεωρείται απολύτως «καθαρή». Όπως είπε, φαινόμενα διαφθοράς και απάτης υπάρχουν παντού, έστω και αν η ένταση ή η μορφή τους διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Με μια χαρακτηριστική παρομοίωση, σημείωσε ότι το να κρύβεις τη βρωμιά κάτω από το χαλί δεν σημαίνει ότι το σπίτι είναι καθαρό. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να καταδείξει ότι η απουσία ερευνών ή αποκαλύψεων δεν συνιστά απόδειξη διαφάνειας, αλλά μπορεί να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο: ότι το πρόβλημα παραμένει αόρατο ή αδιερεύνητο.

Στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στη φετινή αύξηση των νέων υποθέσεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός τους έχει διπλασιαστεί, κυρίως επειδή περισσότεροι πολίτες απευθύνονται πλέον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για την ίδια, αυτό αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης των πολιτών προς το έργο της υπηρεσίας.

Μήνυμα στήριξης στους Έλληνες Ευρωπαίους εισαγγελείς

Η Κοβέσι υπερασπίστηκε ανοιχτά τη δουλειά που κάνουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στην Αθήνα, μιλώντας με θετικά λόγια για το θάρρος, την αποφασιστικότητα και την επιμονή τους. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λόγο να διαμαρτύρεται για τις επαφές που είχε με τις ελληνικές αρχές και δήλωσε πως ελπίζει σε θετικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, πήρε θέση και για το θέμα της ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι ο σχετικός κανονισμός είναι σαφής και ότι η απόφαση του Κολεγίου της EPPO δεν μπορεί να αμφισβητείται πολιτικά. Μάλιστα, ανέφερε ότι όποιος θεωρεί πως η απόφαση είναι εσφαλμένη έχει θεσμική οδό προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αιχμές για τον θόρυβο γύρω από την υπόθεση

Η επικεφαλής της EPPO απέρριψε τις αιτιάσεις περί χειρισμών «σε δόσεις» στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι όλος αυτός ο θόρυβος λειτουργεί αποπροσανατολιστικά από την ουσία. Όπως ανέφερε, το βασικό ζήτημα δεν είναι η συζήτηση γύρω από τη θητεία των εισαγγελέων ή οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά το τι ακριβώς συνέβη στην υπόθεση που ερευνάται και ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα που πρέπει να φωτιστούν.

Σε αυτό το κλίμα, η παρέμβασή της από τους Δελφούς λειτούργησε ως σαφές σήμα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέλει η έρευνα να προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό, χωρίς να χάσει τη θεσμική της σοβαρότητα. Το πολιτικό βάρος των δηλώσεών της είναι προφανές, καθώς συνδυάζουν πίεση για ταχύτητα, δημόσια στήριξη στους ερευνητές και μια πιο ευθεία υπενθύμιση ότι η αξιοπιστία μιας χώρας δεν κρίνεται από το αν αποφεύγει να αγγίξει δύσκολες υποθέσεις, αλλά από το αν τις ερευνά μέχρι τέλους.

