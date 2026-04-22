Φλωρίδης σε Κοβέσι: Όχι «σε δόσεις» οι δικογραφίες για πολιτικά πρόσωπα

Μήνυμα υπέρ μιας ενιαίας και ταχύτερης διαχείρισης των δικογραφιών στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα έστειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά τη συνάντησή του με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο κ. Φλωρίδης επανέλαβε τη θέση που έχει διατυπώσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι υποθέσεις όπως εκείνη του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα πρέπει να φτάνουν στη Βουλή τμηματικά, αλλά να διαβιβάζονται με τρόπο που να επιτρέπει συνολική εικόνα και πιο καθαρή θεσμική διαχείριση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Λάουρα Κοβέσι φέρεται να αντιμετώπισε θετικά αυτή την επισήμανση και να δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το ζήτημα. Την ίδια στιγμή, από την ελληνική πλευρά προωθείται και σχετική τροπολογία, με την οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης θέλει να επιταχύνει τη δικαστική πορεία υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, επιχειρώντας να περιορίσει χρονοτριβές και να δώσει πιο γρήγορη απάντηση σε υποθέσεις με αυξημένη θεσμική και πολιτική βαρύτητα.

Στο επίκεντρο και η θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε και την παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη, ένα θέμα που έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα έντονη συζήτηση. Η θητεία τους λήγει με το τέλος του τρέχοντος δικαστικού έτους, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ ήδη το ζήτημα έχει παραπεμφθεί στη θεσμική κρίση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η κ. Κοβέσι ζήτησε να πληροφορηθεί πότε αναμένεται η απόφαση του ΑΔΣ, με τον κ. Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα να εκτιμούν ότι αυτή θα ληφθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Η κυβερνητική γραμμή, όπως αποτυπώνεται στις ίδιες πληροφορίες, είναι ότι το θέμα δεν ανήκει ούτε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου ούτε στην κυβέρνηση, αλλά στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΔΣ.

Η θεσμική ανάγνωση από την πλευρά του υπουργείου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ερμηνεία που δίνουν κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης στη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά τις ίδιες πηγές, το γεγονός ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε ερώτημα προς το ΑΔΣ για την παράταση της θητείας των τριών εισαγγελέων εκλαμβάνεται ως έμμεση παραδοχή ότι η τελική αρμοδιότητα ανήκει στον Άρειο Πάγο και συγκεκριμένα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια ανάγνωση με σαφές θεσμικό αποτύπωμα, η οποία δείχνει ότι, πίσω από τη συζήτηση για πρόσωπα και θητείες, παραμένει ανοιχτό και το βαθύτερο ζήτημα της ισορροπίας αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις ελληνικές δικαστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στη συνάντηση, που διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και περιγράφηκε ως θετική, συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, η επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Milan Jaron και η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Καρκαμπούνα, η οποία είναι επικεφαλής του Γραφείου των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Αθήνα. Πριν από τη συνάντηση, η Λάουρα Κοβέσι είχε δηλώσει ότι θα έχει επαφές με τρεις υπουργούς και ότι επέστρεψε στην Αθήνα για να διαπιστώσει «ποια είναι η κατάσταση», σημειώνοντας ότι γύρω από τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπάρχει «πολύς θόρυβος».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



