ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα τα ονόματα, σήμερα η ψηφοφορία για άρση ασυλίας 13 βουλευτών

Σε έντονο κλίμα αναμένεται να διεξαχθεί η σήμερα (22/04/2026) η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ οι οποίοι αναφέρονται στις δύο νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έναρξη της συζήτησης έχει προγραμματιστεί για τις 12 και σύμφωνα με πληροφορίες οι αναφερόμενοι βουλευτές θα ζητήσουν το λόγο και θα επαναλάβουν όσα υποστήριξαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Θα μιλήσουν για την ουσία της υπόθεσης που τους αφορά, θα παρουσιάσουν τα πραγματικά γεγονότα και θα υποστηρίξουν ότι το κατηγορητήριο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι διάτρητο καθώς στηρίζεται σε έωλα συμπεράσματα τόσο για την ποινική τους εμπλοκή όσο και για την εκτίμηση της οικονομικής ζημιάς.

Παράλληλα θα καλέσουν τους υπόλοιπους βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της άρσης προκειμένου να διεκδικήσουν την αθωότητά τους στον φυσικό δικαστή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να εκπεμφθεί μήνυμα συγκάλυψης ασχέτως αν το εις βάρος τους κατηγορητήριο είναι όπως υποστηρίζουν καταφανώς διάτρητο.

Τι απέτρεψε το μαζικό αντάρτικο

Το αυτόβουλο αίτημα των 13 αναφερόμενων στις δύο ξεχωριστές δικογραφίες φαίνεται πως έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την αναστροφή του κλίματος στο εσωτερικό της γαλάζιας ΚΟ και την αποτροπή ενός ομαδικού αντάρτικου από δεκάδες βουλευτές που προσανατολίζονταν σε καταψήφιση όλων ή των περισσότερων εισαγγελικών αιτημάτων.

Πυροσβεστικά λειτούργησαν και οι επαφές που έκαναν τις τελευταίες ώρες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο γραμματέας της γαλάζιας ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος με πρόσωπα που θεωρούνταν «ύποπτοι» για διαφοροποιήσεις.

Πάντως, πηγές από το στρατόπεδο της πλειοψηφίας υποστηρίζουν πως αυτό που θα εξισορροπούσε πλήρως το κλίμα στο εσωκομματικό θα ήταν μια δημόσια δήλωση της κυβέρνησης ότι κανείς εκ των εμπλεκομένων – σημερινών ή μελλοντικών – δεν θα αποκλειστεί από τα ψηφοδέλτια χωρίς τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, ιδίως αν τα φερόμενα αδικήματα είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα. Το συγκεκριμένο ζήτημα ωστόσο φαίνεται ότι μεταφέρεται στην επικείμενη κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΟ στο τέλος του μήνα.

Οι ύποπτοι

Πάντως, υπάρχουν περιπτώσεις βουλευτών της ΝΔ, όπως αυτή του Μάκη Βορίδη, που σκέφτονται να διαφοροποιηθούν με γνώμονα τη νομική διαφωνία τους με τη λογική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αν και την κρίσιμη ώρα θα συνυπολογίσουν την επιθυμία των 13 συναδέλφων τους. Με βάση την επιθυμία των αναφερόμενων προσώπων θα ψηφίσει τελικά και ο κ Αδωνις Γεωργιαδης επιμένοντας ωστόσο ότι τα στοιχεία δεν επαρκούν.

Παραλληλα, ο Γιώργος Βλάχος και ο Στράτος Σιμόπουλος, σημειώνουν ότι θέλουν να ακούσουν τις τοποθετήσεις των συναδέλφων και μετά θα διαμορφώσουν συνολική άποψη ενώ υπάρχουν ορισμένοι που διαφωνούν με το νομικό σκεπτικό όμως δεν θέλουν να έρθουν σε ρήξη με τον πρωθυπουργό, όπως ο Στέλιος Πέτσας, συνεπώς ανοίγεται για ορισμένους εξ αυτών η οδός της αποχής. Να σημειωθεί τέλος ότι και πολλοί εκ των 13 αναφερόμενων βουλευτών προσανατολίζονται να απέχουν συνολικά από την ψηφοφορία.

Η διαδικασία

Η σημερινή διαδικασία προβλέπει δύο κύκλους συζήτησης όσες είναι και οι δικογραφίες που ζητούν την άρση ασυλίας 11+2 βουλευτών.

Στην πρώτη φάση θα τοποθετηθούν οι αναφερόμενοι Κ. Παπακώστα, Κ.Καραμανλής, Ι. Κεφαλογιάννης, Κ. Σκρέκας, Λ. Βασιλειάδης, Κ. Τσιάρας, Δ. Βαρζτόπουλος, Μ. Σενετάκης, Θ. Λεονταρίδης, Χρ. Μπουκώρος και Ν. Μηταράκης και στην συνέχεια θα πάρουν το λόγο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ή πολιτικοί αρχηγοί από το σύνολο των κομμάτων για να ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία για τις άρσεις των Χ. Αθανασίου και Τ. Χατζηβασιλείου. Η τελική απόφαση για κάθε μία από τις 13 υποθέσεις θα ληφθεί από τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας με ηλεκτρονική, ονομαστική και φανερή ψηφοφορία. Για την άρση της ασυλίας αρκεί η απλή πλειοψηφία επι των παρόντων βουλευτών.

Το ιστορικό

Η δεύτερη φάση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ (σ.σ. η πρώτη ήταν τον Ιούνιο του 2025 με την δικογραφία κατά Βορίδη – Αυγενάκη) ανέκυψε στην δημόσια σφαίρα πριν από 22 ημέρες με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πριν από 22 ημέρες, ότι διαβιβάζει στην Βουλή νέες δικογραφίες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν συνολικά 14 εν ενεργεία βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ακόμα ένας «γαλάζιος» πρώην υπουργός (Σπ. Λιβανός), με το πλήθος των εμπλεκομένων να ενισχύει την αίσθηση ενός ευρύτερου σκανδάλου που απειλεί με ανατροπή τους διαμορφωμένους πολιτικούς συσχετισμούς και δημιουργεί την ανάγκη για βαθύτερες θεσμικές τομές.

Ωστόσο, σήμερα μετά την αποστολή των φακέλων στο κοινοβούλιο και την ενδελεχή εξέταση του περιεχομένου τους, διαμορφώνεται μια πιο καθαρή εικόνα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται επιτρέπουν ψύχραιμες αλλά και ουσιαστικές εκτιμήσεις, τόσο για το νομικό υπόβαθρο όσο και για τις πραγματικές, πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης.

Όπως προκύπτει από την πορισματική έκθεση, που ξεπερνά τις 120 σελίδες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν επέλεξε την οδό της απλής καταγραφής και τεκμηρίωσης των γεγονότων. Προχωρά κυρίως σε αξιολογήσεις, ερμηνείες και συμπεράσματα για συνομιλίες μεταξύ βουλευτών ή συνεργατών τους με την διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συνομιλίες αυτές χρονολογούνται στο 2021 αλλά επεξεργάστηκαν μόλις τους τελευταίους μήνες. Οι πρώτες πληροφορίες υποστήριζαν πως το συγκεκριμένο υλικό είχε αρχικά αρχειοθετηθεί ως χαμηλής ποινικής αξίας.

Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο πηγές της εισαγγελικής αρχής επιχειρούν να πετάξουν το μπαλάκι των ευθυνών στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ που διενεργεί τις νόμιμες επισυνδέσεις, υποστηρίζοντας ότι είχε ξεχάσει στα ερμάρια της περίπου 120-140 Cd με ηχογραφημένες συνομιλίες ή ότι κάνει διαλογή υποθέσεων.

Το “Γίνεται;;” του Βαρτζόπουλου και η δικογραφία χωρίς αδίκημα για Αθανασίου – Χατζηβασιλείου

Σε κάθε περίπτωση, οι χειρισμοί του ελληνικού παραρτήματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας παραπέμπουν σε “σαλαμοποίηση” του συνολικού φακέλου καθώς ήδη έχουν διαβιβαστεί στην Βουλή 4 δικογραφίες ενώ προαναγγέλεται συνέχεια. Παράλληλα, νομικοί με γνώση των στοιχείων της δικογραφίας μιλούν για «τσουβάλιασμα» ανόμοιων υποθέσεων που παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις ως προς το ποινικό τους υπόβαθρο και την πραγματική οικονομική ζημιά. Αναφέρουν χαρακτηριστικά πως η περίπτωση της Κατερίνας Παπακώστα φαίνεται όντως επιβαρυντική ως προς την ουσία (σ.σ. πλαστογραφία) και το ύψος της ζημίας που προκλήθηκε (142.000 ευρώ).

Στον αντίποδα βρίσκεται η υπόθεση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου καθώς η εισαγγελία «ποινικοποιεί» την φράση «οτιδήποτε έγγραφα χρειαστούν στην διάθεσή σας. Γίνεται;;» που γράφει ο πρώην υπουργός συνοδεύοντας την προώθηση ενός αιτήματος παραγωγού. Κατά την ελεγκτική αρχή η φράση καταδεικνύει “ότι γνώριζαν πως ο φάκελος ήταν άδειος/παράτυπος και ζητούσαν την εξωθεσμική, “εκ των υστέρων” τακτοποίησή του”, ωστόσο από την μελέτη του φακέλου δεν προκύπτει τεκμηρίωση του σχετικού ισχυρισμού. Χαρακτηριστικές είναι και οι περιπτώσεις των Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου και αυτό γιατί η ευρωπαϊκή εισαγγελία τους παραπέμπει χωρίς να τους αποδίδει αδίκημα καθώς το αίτημα που προώθησαν ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Οι εκτιμήσεις και το μοτίβο

Πάντως, εμπειροι νομικοί, εκτιμούν ότι οι περισσότερες υποθέσεις δεν θα πάνε καν στην δικαστική αίθουσα καθώς οι φάκελοι θα απορριφθούν ως αβάσιμοι κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό θα πρέπει η Ολομέλεια να εγκρίνει σήμερα τα 13 εισαγγελικά αιτήματα. Η έτερη δικογραφία για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή ακολουθεί την διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών που σημαίνει ότι η εξέταση τους μπορεί να γίνει μόνο σε προανακριτική επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, εάν υπάρξει σχετικό αίτημα από την αντιπολίτευση η κυβερνητική πλειοψηφία θα το εγκρίνει ώστε με fast track διαδιασίες τα δύο στελέχη να παραπεμφθούν για τα περαιτέρω στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση, η αλληλουχία γεγονότων όπως καταγράφονται στο πολυσέλιδο υλικό της δικογραφίας σκιαγραφεί μια γνώριμη, διαχρονική και στρεβλή πρακτική που χαρακτηρίζει πολλές πτυχές του ελληνικού κράτους. Οι παραγωγοί θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί ως προς τον υπολογισμό του ύψους της επιδότησης που δικαιούνται για διάφορους λόγους, είτε γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προσμέτρησαν ορθά το χωράφι ή το ζωικό τους κεφάλαιο (σ.σ. δεν λειτουργούν τουλάχιστον πλήρως δορυφορικά και ψηφιακά συστήματα καταγραφής) είτε λόγω πλημμελούς διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους από τα ιδιωτικά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), είτε γιατί όντως εντοπίστηκαν από ελέγχους να έχουν παρατυπίες.

Ωστόσο, αντί να απευθυνθούν σε ένα δικηγορικό γραφείο της περιοχής, καταφεύγουν στον τοπικό βουλευτή για να τους λύσει το πρόβλημα. Από την πλευρά τους οι βουλευτές εμφανίζονται να προωθούν άμεσα τα αιτήματα των πολιτών καθώς αποτελούν δυνητικά εκλογική πελατεία χωρίς να είναι βέβαιο αν γνωρίζουν πως η ικανοποίησή τους αποτελεί παρανομία ή όχι.

Τα βόδια της Παπακώστα

Υπάρχουν για παράδειγμα υποθέσεις όπως της Κατερίνας Παπακώστα όπου καταφανώς προκύπτει ότι η ίδια όχι μόνο γνώριζε αλλά πίεζε για αλλοίωση φακέλου ενός παραγωγού που ενώ δήλωνε κάτοχος 70 βοδιών εντοπίστηκε σε επιτόπιο έλεγχο να έχει 58. Προκειμένου ο κτηνοτρόφος να μην αποβληθεί από το σύστημα επιδοτήσεων και επιβαρυνθεί με το σχετικό πρόστιμο, η βουλευτής εμφανίζεται να συντονίζει επιχείρηση παράνομης επέμβασης στην ηλεκτρονική βάση κτηνιατρικών δεδομένων ώστε η ετήσια δήλωση να “διορθωθεί”.

«Ο κύριος Ζ. (σ.σ. κτηνίατρος) μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία, έτσι ώστε να φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο. Αρα αν έγινε όντως αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση . Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο , και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%» εμφανίζεται να λέει προς τον Δ. Μελά. Ενώ όμως η περίπτωση Παπακώστα φαίνεται ισχυρά επιβαρυντική ως προς την πιθανή τέλεση αδικήματος, η εισαγγελία εμφανίζεται «πληθωριστική» ως προς τον υπολογισμό της ζημίας.

Ενώ η παρέμβαση της βουλευτού αφορά μια μόνο συγκεκριμένη ετήσια αίτηση για παροχή επιδότησης, οι ελεγκτικές αρχές χωρίς εμφανή τεκμηρίωση αθροίζουν όλα τα ποσά που εισέπραξε ο παραγωγός και τα επόμενα έτη έως το 2024 μετατρέποντας το αδίκημα σε κακούργημα.

«Υπόθεση Μαλλιάρας» για Καραμανλή – Λιβανό

Η υπόθεση που εμπλέκει τον Κώστα Αχ. Καραμανλή και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και μάλιστα με αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα είναι γνωστή στην περιοχή των Σερρών ως «φάκελος Μαλλιάρα».

Ο Γιώργος Μαλλιάρας, είναι γεωπόνος μελετητής που λειτουργεί στην περιοχή της βορείου Ελλάδας Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Τα ΚΥΔ αποτελούν ιδιωτικά γραφεία που αναλαμβάνουν εκ μέρους των πελατών – αγροτών και κτηνοτρόφων – να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλλουν αιτήσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για είσπραξη επιδοτήσεων. Στο συγκεκριμένο κέντρο προσέτρεξαν 37 παραγωγοί ζητώντας να ενταχθούν στο «Μέτρο 11» που αφορά την βιολογική κτηνοτροφία ώστε να επιδοτηθούν με ποσά από 1.186,75 ευρώ έως 20.882,79 ευρώ έκαστος.

Οι αιτήσεις τους όμως απορρίφθηκαν από τον οργανισμό όχι ως ελλιπείς αλλά ως εκπρόθεσμες αν και οι αιτούντες φαίνεται ότι είχαν υποβάλει τα έγγραφα τους εγκαίρως. Αναζητώντας να βρουν την αιτία απόρριψης διαπίστωσαν ότι το ΚΥΔ είχε αναστείλει προσωρινά την λειτουργία λόγω έκτακτου και σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπιζε ο ιδιοκτήτης. Ο ίδιος ο κ. Μαλλιάρας δήλωσε προσφάτως πως «η εκπρόθεσμη αυτή υποβολή και η συνακόλουθη απόρριψη των πληρωμών, οφειλόταν σε αληθινή και αποδεδειγμένη εγγράφως ανωτέρα βία, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας εμού του ιδίου, με επείγον χειρουργείο και αναπόφευκτες θεραπείες που συνέτρεχαν την επίμαχη ελάχιστη εκπρόθεσμη περίοδο των λίγων ημερών, γεγονός που δεν επιθυμούσα, αλλά αναγκάζομαι υπό τις περιστάσεις, να δημοσιοποιήσω».

Τότε, οι 37 παραγωγοί αναζητώντας λύση σε ένα πρόβλημα που θεωρούσαν ότι δεν προκάλεσαν οι ίδιοι αλλά που θα τους επέφερε οικονομική απώλεια, φαίνεται πως απευθύνθηκαν στο γραφείο του τοπικού τους βουλευτή και από εκεί το αίτημά τους να διαβιβάστηκε στο αρμόδιο υπουργείο. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της δικογραφίας συνομιλία του κ. Καραμανλή ή συνεργάτη του δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι επικοινωνίες μετακλητών συνεργατών του τότε υπουργού Σπήλιου Λίβανου με υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις οποίες γίνεται λόγος για την «υπόθεση Μαλλιάρα» την οποία συνδέουν με το γραφείο Καραμανλή. Πάντως, άμεση λύση στο πρόβλημα δεν βρέθηκε και προτάθηκε στους 37 να υποβάλλουν ιεραρχική προσφυγή επισημαίνοντας τον λόγο «ανωτέρας βίας» που κατέστησε τις αρχικές τους δηλώσεις εκπρόθεσμες.

Τελικά, η προσφυγή εγκρίθηκε και οι παραγωγοί πληρώθηκαν όπως είχε συμβεί και τα δύο προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά ωστόσο οι εισαγγελικές αρχές εστιάζοντας στις συνομιλίες που κατέγραψε ο νόμιμος «κοριός» δίνουν διαφορετική ερμηνεία των γεγονότων. Καταλογίζουν «πειστικές προτροπές», «πρωτοφανή θεσμική σκευωρία» και «φορτικές πολιτικές εντολές» που ανάγκασαν τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά να εγκρίνει την ιεραρχική προσφυγή και τις παράνομες πληρωμές οι οποίες αθροιστικά ανέρχονται σε 224.686,58 ευρώ αναβιβάζοντας το αδίκημα για τα δύο πολιτικά πρόσωπα σε κακούργημα.

Το «πρασίνισμα» Τσιάρα

Μια ακόμα περίπτωση όπου ζητείται η άρση της ασυλίας βουλευτή όχι λόγω προσωπικών του συνομιλιών αλλά συνεργατών του είναι αυτή του Κώστα Τσιάρα. Ο φάκελος του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης χαρακτηρίζεται πολύ χαμηλής ως ανύπαρκτης ποινικής αξιολόγησης καθώς δεν σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις και κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όπως, ο ίδιος έχει αναφέρει δημόσια, συνεργάτης του γραφείου του επιχείρησε να μεσολαβήσει ώστε να αντιμετωπιστεί υπόθεση παραγωγού ο οποίος κινδύνευε με πρόστιμο μόλις 190 ευρώ λόγω χωματουργικών εργασιών που πραγματοποιούσε εκείνη την περίοδο η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις καταστροφές από τον «Ιανό» και επηρέαζε την ιδιοκτησία του.

Το βοσκοτόπι του είχε ενταχθεί στο επιδοτούμενο καθεστώς «πρασινίσματος» και έπρεπε να είναι καθαρό και κοντοκουρεμένο. Ωστόσο επιτόπιος έλεγχος του οργανισμού εντόπισε σε ένα μέρος του επιχωματώσεις από εργασίες που πραγματοποιούνταν σε παρακείμενο ρέμα λόγω των φυσικών καταστροφών. Μετά από παρέμβαση του γραφείου Τσιάρα το περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε με τα κεντρικά απ όπου τους συνέστησαν να καθοδηγήσουν τον παραγωγό ώστε αυτός με την σειρά του να τους υποδείξει άλλο αγροτεμάχιο που θα μπορούσε να ενταχθεί στο καθεστώς «πρασινίσματος».

Τελικά ο αγρότης με δικά του μέσα καθάρισε το αρχικό αγροτεμάχιο εμβαδού 1,4 στρεμμάτων ώστε να μην έχει περαιτέρω προβλήματα και καταλογισμό προστίμων. Ο κ. Τσιάρας σχολιάζοντας το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας καταλογίζει στους συντάκτες «πλήρη άγνοια» και εξηγεί «Η δικογραφία εγκαλεί εμένα για ηθική αυτουργία για ποσό που φτάνει τις 22.900 ευρώ. Είναι όμως έτσι; Η απάντηση είναι η εξής: όλα αυτά είναι τα χρήματα που ο συγκεκριμένος γεωργός έπαιρνε από όλες τις καλλιέργειες, για όλα τα είδη των επιδοτήσεων και για όλα τα αγροτεμάχια τα οποία διέθετε. Όχι για την περίπτωση αυτή. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο που με βάση τον κανονισμό είναι μια αυτοτελής επιδότηση. Η επιδότηση που πήρε συνολικά για το πρασίνισμα ο συγκεκριμένος παραγωγός είναι 2.970 ευρώ. Τα χρήματα που θα του αφαιρούνταν στην περίπτωση που το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο ήταν προβληματικό είναι 190 ευρώ για το ένα και 429 αν ήταν και για τα τρία».

Οι σπόροι που έκαψαν τον Σκρέκα

Ο υποφάκελος που αφορά τον Κώστα Σκρέκα περιλαμβάνει απευθείας συνομιλίες με τον Δ. Μελά, το περιεχόμενο των οποίων – και συγκεκριμένη η αναφορά σε “χεράτη” παρέμβαση – φαίνεται ότι τον «έκαψαν», χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο αν η εμπλοκή του οφείλεται σε εντυπώσεις ή αν όντως υπάρχουν επιβαρυντικά τεκμήρια.

Όπως, υποστήριξε ο ίδιος η παρέμβασή του έγινε για αγρότη ο οποίος είχε καταθέσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ αίτηση θεραπείας με όλα τα παραστατικά καθώς ο γεωπόνος – σύμβουλος δεν καταχώρησε στο σύστημα το σύνολο των καλλιεργειών (ποικιλίες σπόρων) με συνέπεια να αποβληθεί από το καθεστώς συνδεδεμένων ενισχύσεων. Ο πρώην γραμματέας της ΝΔ κάλεσε τότε την διοίκηση του οργανισμού προκειμένου να εγκρίνει το σχετικό αίτημα καθώς από τα σχετικά τιμολόγια αποδεικνύεται η πραγματικότητα. Από την πλευρά του ο Δ. Μέλας εμφανίζεται πρόθυμος να τον εξυπηρετήσει, πουλά εκδούλευση, και γίνεται «πληθωριστικός» ως προς την κοπιώδη προσπάθεια που θα καταβάλλει για να «τρέξει» το αίτημα καθώς όπως προκύπτει από άλλη συνομιλία, έχει ζητήσει και ο ίδιος άλλη χάρη από τον κ. Σκρέκα που τότε ήταν υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αιτήματα δια περιφοράς και η εμπλοκή Μηταράκη – Μπουκώρου

Από το περιεχόμενο των δικογραφιών προκύπτει επίσης, ότι πολλοί παραγωγοί προκειμένου να λύσουν τα προβλήματα τους με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιέφεραν το αίτημα τους σε σχεδόν όλα τα γραφεία των πολιτευτών της εκλογικής τους περιφέρειας. Για παράδειγμα, ζευγάρι νεαρών κτηνοτρόφων της Μαγνησίας ζήτησε λύση στο πρόβλημά του όχι μόνο από τον τοπικό βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο αλλά και από τον πρώην βουλευτή Θανάση Λιούπη με αποτέλεσμα σήμερα να εμπλέκονται και οι δύο.

Η συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται ότι ανήκει στην κατηγορία των περιπτώσεων όπου οι δικαιούχοι παραγωγοί αντιμετωπίζουν με προχειρότητα και επιπολαιότητα την σχέση τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Στην προκειμένη περίπτωση ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων αποβλήθηκε από το σύστημα της τεχνικής λύσης και την κατανομής εθνικού αποθέματος όταν στα τέλη του 2020 ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός εξέδωσε ΚΥΑ που πετούσε εκτός συστήματος πληρωμών όσους παραγωγούς κατά το παρελθόν δήλωναν βοσκότοπους με ιδιωτικά μισθωτήρια.

Όντως, το συγκεκριμένο ζεύγος, μίσθωνε το ακίνητο από τον παππού του, αλλά στην πορεία, όταν αυτός έφυγε από την ζωή, το κληρονόμησαν. Όμως, η επίσημη μεταβίβαση του ακινήτου καθυστερούσε και επέλεξαν αντί να εμφανιστούν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ως πραγματικοί ιδιοκτήτες να ενταχθούν στην τεχνική λύση. Όταν τελικά αυτή η τυπική παράληψη τους κόστισε, απευθύνθηκαν αρχικά στον μακρινό τους συγγενή Χρήστο Μπουκώρο αλλά και στον επίσης τοπικό βουλευτή εκείνη την περίοδο Θανάση Λιούπη.

Με την σειρά τους – όπως προκύπτει από τις συνομιλίες – κάλεσαν τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να βρεθεί λύση. Η πράξη τους αυτή κατά την ευρωπαϊκή εισαγγελία συνιστά παρέμβαση που λειτούργησε καταλυτικά προκειμένου το ζευγάρι των νέων αγροτών να λάβει «παρανόμως» την επιδότηση. Από την άλλη πλευρά πάντως, το περιβάλλον Μπουκώρου σημειώνει πως η διευθέτηση της υπόθεσης έγινε λόγω οριζόντιας ρύθμισης που έφερε τότε το αρμόδιο υπουργείο που έπιανε περισσότερους από 1.000 κτηνοτρόφους που αντιμετώπιζαν αντίστοιχα τυπικά προβλήματα.

Αντιστοίχως, κτηνοτρόφος της Χίου όταν διαπίστωσε ότι οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ υπολόγισαν λάθος το εμβαδό του βοσκότοπου του με αποτέλεσμα να λάβει μικρότερο ποσό επιδότησης κατέφυγε στο γραφείο του ενέργεια βουλευτή του νησιού Νότη Μηταράκη έλα και σε αυτό του πρώην Κώστα Μουσουρούλη. Αποτελεί κοινό μυστικό άλλωστε ότι τα πολιτικά γραφεία κάθε απόχρωσης, όχι μόνο στην περιφέρεια αλλά και του λεκανοπεδίου, αποτελούν για πολλούς κάτι σαν κέντρα εξυπηρέτησης. Ο παραγωγός προσκόμισε μελέτη γεωπόνου – δασολόγου η οποία τεκμηρίωνε το λάθος του οργανισμού και την αδικία που του προκαλούσε ενώ οι παραλήπτες την διαβίβασαν απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικά για τον κ. Μηταράκη δεν υπάρχει καταγεγραμμένη συνομιλία ή sms του ίδιου ή συνεργάτη του.

Τα sms τρίτων

Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας απευθείας διάλογος του βουλευτή Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη δεν υπάρχει. Ο βουλευτής εμφανίζεται σε γραπτό μήνυμα τρίτου προσώπου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά με το εξής περιεχόμενο: «από Βασιλειάδη Λάκη Π.Σ. (σ.σ. όνομα κτηνοτρόφου) ΑΦΜ … ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΖΩΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ». Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η υπόθεση για την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του βουλευτή δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τον κτηνοτρόφο. Ο έλεγχος τελικά διενεργήθηκε, ο παραγωγός δεν εισέπραξε την επιδότηση περίπου 2.500 ευρώ που ζητούσε και ο οργανισμός του καταλόγισε πρόστιμο.

Μια ακόμα υπόθεση που που προκαλεί εντυπώσεις από το περιεχόμενο των διαλόγων και ιδίως από τις απαντήσεις του Δ. Μελά, είναι αυτή που εμπλέκει τον κ. Μάξιμο Σενετάκη. Ο βουλευτής Ηρακλείου παρεμβαίνει προκειμένου να γίνει δεκτή τροποποιητική δήλωση κτηνοτρόφου και αντί 330 προβάτων που αρχικά είχε δηλώσει να καταγραφούν στον οργανισμό 240 ώστε να δικαιολογηθεί και η αντίστοιχη ποσότητα γάλακτος που θα παρήγαγε. Ο Μέλας αναφέρει αρχικά ότι το πλαίσιο των διοικητικών πράξεων-τροποποιήσεων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα για να προσθέσει στην συνέχεια «Τώρα είναι λίγο δύσκολο… Είναι παράπλευρη απώλεια αυτή σε αυτούς, αλλά τέλος πάντων, στείλτο μου μήπως μπορέσω και το βάλω κάπως…. Γιατί θα μπει ξέρεις εμβόλιμα».

