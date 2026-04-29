Μπέλγκοροντ: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες από ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο

Τραγικό απολογισμό με τρεις νεκρούς και οκτώ τραυματίες άφησε πίσω της η ουκρανική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, στη Ρωσία. Στόχος του πλήγματος έγινε ένα μίνι λεωφορείο που μετέφερε πολίτες, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των τοπικών αρχών.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ, το περιστατικό έλαβε χώρα στο χωριό Βοζνεσένοφκα. Ο ίδιος, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram, κατήγγειλε ότι το όχημα επλήγη εσκεμμένα από τις ουκρανικές δυνάμεις. «Τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους επί τόπου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Από τους οκτώ επιβάτες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, οι δύο νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ρωσικές αρχές αποτυπώνει τις εκτεταμένες ζημιές στο μικρό λεωφορείο, με σπασμένα τζάμια και εμφανή τα σημάδια από θραύσματα σε όλο το αμάξωμα.

Η επίθεση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα των αντιποίνων που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα. Ενώ η Ρωσία συνεχίζει τις συστηματικές επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών από τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο απαντά με πλήγματα σε ρωσικά εδάφη. Αν και η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει σταθερά ότι στοχεύει αποκλειστικά σε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις για να κάμψει την πολεμική μηχανή της Μόσχας, οι ρωσικές αρχές καταγγέλλουν συχνά επιθέσεις που πλήττουν άμαχο πληθυσμό στις παραμεθόριες περιοχές.

