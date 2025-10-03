Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

Τρομερό λάθος στο Αγρίνιο. Πρόκειται για περίπτωση ιατρικού λάθους, όταν μπέρδεψαν τις εγκύους, και έδωσαν τα φάρμακα γυναίκας που μόλις είχε αποβάλει σε μία άλλη εγκυμονούσα.

Νεκρή 65χρονη στο Νεοχώρι Μεσολογγίου σε αυλάκι αποστράγγισης!

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News, η έγκυος γυναίκα που βρισκόταν στον 8ο μήνα μετά τη λήψη του λάθος φαρμάκου, γέννησε πρόωρα, όμως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, κάτι που δεν συνέβη δυστυχώς στο νοσοκομείο της Άρτας όπου μία έγκυος πέθανε από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Η μία γυναίκα ήταν στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Νόμιζε ότι έχουν σπάσει τα νερά και πήγε στο νοσοκομείο, όπου της κάνουν εξετάσεις. Ωστόσο, δεν γεννούσε ακόμη.

Προληπτικά της έκαναν εισαγωγή και της έδωσαν τρία υπογλώσσια. Δέκα λεπτά αργότερα της ζήτησαν να τα φτύσει.

Η ίδια τους είπε πως πλέον έχουν λιώσει και δεν μπορεί να τα φτύσει.

Ακολουθεί πανικός αλλά τελικά το μωρό γεννιέται με καισαρική. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, τα χάπια έπρεπε να τα πάρει άλλη γυναίκα, της οποίας το έμβρυο είχε πεθάνει και έπρεπε να κάνει απόξεση.

Νοσοκόμα Α: Τι συμβαίνει;

Νοσοκόμα Β: Έκανα ένα λάθος αντί να δώσω το cytotec στην Παλίνδρομη κύηση το έδωσα στην κυρία Κ….. κύηση 37 εβδομάδων.

Τι είπε η γυναίκα που της χορήγησαν λάθος φάρμακο

Μέσα στον πόνο της, η γυναίκα στην οποία χορηγήθηκε το λάθος φάρμακο θα μιλήσει αποκλειστικά στο Live News. Σε κάθε της λέξη βγαίνει πόνος, απόγνωση, πικρία αλλά και η προσδοκία να μπει τελεία στην ιστορία.

«Πήγαμε, κάναμε κάποιες εξετάσεις εκεί και θα φεύγαμε το επόμενο πρωί που θα με ξαναβλέπανε. Μου είπαν ότι είχα κολπικά υγρά, και στις 6 το πρωί έρχεται η μαία και μου δίνει 3 χάπια και μετά από λίγη ώρα ξαναμπήκε μέσα και μου είπαν να τα βγάλω. Πήγαμε στον καρδιοτοκογράφο να ακούσουμε την καρδιά του μωρού αλλά δεν ακουγόταν καλά και με βάλανε γρήγορα, χωρίς να με ενημερώσουν πως πάμε για καισαρική. Εγώ είχα αγχωθεί για το παιδί κυρίως. Με ετοιμάσανε γρήγορα για καισαρική αλλά αφήσαμε να μπούμε. Ευτυχώς το παιδί μου ήταν καλά. Ήταν να τα δώσουν σε μία άλλη γυναίκα που ήταν στο διπλανό δωμάτιο και τα έδωσαν σε μένα. Κανένας δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, όχι ότι μετράει».

Από την άλλη το νοσοκομείο Αγρινίου έχει την δική του θέση, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες

«Όλη την βάρδια ήμουν κοντά στην λεχώνα και τους συγγενείς της παραδίδοντας έδωσα εντολή στο προσωπικό όλο το Σαββατοκύριακο να είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική απέναντι στην λεχώνα και τους συγγενείς της», φέρεται να δήλωσε η προϊσταμένη.

Η νοσηλεύτρια που έδωσε το φάρμακο στην λάθος γυναίκα μίλησε αποκλειστικά στο Live News, περιγράφοντας τα όσα έγιναν εκείνη την ημέρα.

«Ετοίμαζα το δίσκο και άρχισα να φτιάχνω τα παυσίπονα των γυναικών. Εκείνη την ώρα ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο και με ενημερώνει η συνάδελφος ότι ήταν η προϊσταμένη εφημερίας και ζήτησε στοιχεία για την δύναμη της κλινικής. Περίπου στις 6:05 χτυπάει ξανά το τηλέφωνο και ενώ ήμουν σε κίνηση νοσηλείας, με ενημερώνει η συνάδελφος ότι ήταν ο εφημερεύων ιατρός και έδωσε προφορική εντολή να χορηγηθούν 3 ταμπλέτες cytotec υπογλώσσια στη γυναίκα που είχε παλίνδρομη κύηση. Επιστρέφω, παίρνω τα χάπια και μπαίνω στο δωμάτιο 102 και δίνω τα φάρμακα στην άλλη γυναίκα που ήταν έγκυος 37 εβδομάδων.

»Της είπα να τα βάλει κάτω από την γλώσσα. Ήταν μαζί με τον σύζυγό της. Με ρώτησε ο σύζυγος: ‘’Τι είναι αυτά τα φάρμακα’’ και τους είπα ότι είναι για συσπάσεις της μήτρας. Ολοκληρώνω την νοσηλεία στο θάλαμο και μπαίνω στο δωμάτιο 103. Μόλις μπήκα στο 103, τότε κατάλαβα αμέσως το λάθος κι επειδή γνωρίζω το φάρμακο, δεν ήθελα να βάλω σε κίνδυνο ούτε τη γυναίκα ούτε το έμβρυο και ενήργησα αμέσως. Εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα και ενημέρωσα αμέσως την συνάδελφο και την ρώτησα: ‘’Έπρεπε σε εκείνη να δώσω το φάρμακο;’’. Ρώτησα τη γυναίκα: ‘’Ήπιατε τα φάρμακα που σας έδωσα;’’. Μου απάντησε: ‘’Ναι τα ήπια’’ και της είπα αν κάποιο από τα χάπια δεν έχει λιώσει να το φτύσει. Ενημέρωσα την γυναίκα και το σύζυγο: ‘’Συγγνώμη, έκανα λάθος’’.

»Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου για να μην πανικοβάλλω τη γυναίκα. Της είπα να σηκωθεί και να πάει στον καρδιοτοκογράφο. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα για να μην υπάρξει πρόβλημα ούτε στη γυναίκα ούτε στο έμβρυο. Ενημέρωσα το γιατρό που εφημέρευε. Ήμουν ειλικρινής, είχα το θάρρος και την ηθική και δεν απέκρυψα το λάθος μου. Ήμουν πολύ ταραγμένη και συνάδελφοι με οδήγησαν στο χώρο ανάνηψης. Μέτρησαν την πίεσή μου και μου έδωσαν χάπι για την ταχυκαρδία. Ζήτησα συγνώμη».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



