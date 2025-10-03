Νεκρή 65χρονη στο Νεοχώρι Μεσολογγίου σε αυλάκι αποστράγγισης!

Δυστυχώς νεκρή βρέθηκε 65χρονη σε αυλάκι αποστράγγισης στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, από συνεργεία που εργάζονταν στην περιοχή.

Αχαΐα: Ζητούνται αντιπλημμυρικά 43,6 εκατ. ευρώ – Αγώνας δρόμου για θωράκιση

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η γυναίκα γλίστρησε και έχασε τη ζωή της από πνιγμό, σύμφωνα με το aixmi-news.gr. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η 65χρονη ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



