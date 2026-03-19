Μπέσεντ: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε τάνκερ

Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ το ενδεχόμενο να αρθούν μέσα στις επόμενες ημέρες οι κυρώσεις σε ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη φορτωμένο σε δεξαμενόπλοια, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η παγκόσμια προσφορά και να περιοριστεί η πίεση στις τιμές.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox Business Network, πρόκειται για περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιστοιχεί σε περίπου 10 ημέρες έως δύο εβδομάδες προμηθειών. Εκτίμησε μάλιστα ότι, αν αυτό το πετρέλαιο διοχετευθεί στην αγορά, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προσωρινή «ανάσα» για το επόμενο διάστημα.

Η τοποθέτησή του έρχεται ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο εβδομάδων, υπό το βάρος της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και της γενικότερης αναταραχής στη Μέση Ανατολή.

Ο Μπέσεντ υπενθύμισε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε ακολουθήσει αντίστοιχη τακτική και στην περίπτωση του ρωσικού πετρελαίου που βρισκόταν ήδη φορτωμένο σε δεξαμενόπλοια, προσθέτοντας τότε, όπως είπε, περίπου 130 εκατομμύρια βαρέλια στις παγκόσμιες προμήθειες.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν και άλλες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της προσφοράς, όπως πιθανή μονομερή αποδέσμευση από τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου, πέρα από τη συντονισμένη αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από την G7 την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να παρέμβει στις αγορές παραγώγων, αλλά στη φυσική αγορά πετρελαίου, επιχειρώντας να καλύψει το έλλειμμα 10 έως 14 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, έχει δημιουργηθεί λόγω του κλεισίματος του Ορμούζ.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μπέσεντ ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να συζητήσει με την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι το ενδεχόμενο συμμετοχής του ιαπωνικού πολεμικού ναυτικού στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της Ιαπωνίας.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Κίνα έχει καταστεί, όπως είπε, «αναξιόπιστος» προμηθευτής προϊόντων διύλισης, υποστηρίζοντας ότι έχει διακόψει τις εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών και άλλων αντίστοιχων προϊόντων προς ασιατικές χώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



