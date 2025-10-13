Μπέζος για Φιλιππίδη: «Θα προτιμούσα η περιπέτειά του να ήταν ένα κακό όνειρο»

Μεταξύ άλλων στάθηκε στην ανάγκη του να τοποθετείται δημόσια με τρόπο που συμβαδίζει με την προσωπικότητά του.

13 Οκτ. 2025 12:32
Ο Γιάννης Μπέζος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού.

Ο ηθοποιός που είχε συνεργαστεί μαζί του δήλωσε πως θα ευχόταν όσα συνέβησαν να ήταν «κακό όνειρο», διευκρινίζοντας ότι δεν θέλει να τον κρίνει και υποστήριξε ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να μη βιάζονται να ασκούν κριτική και να είναι επιφυλακτικοί, αφού όπως είπε, «δεν είμαστε άγιοι».

Ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε αρχικά: «Δεν κρίνω τους ανθρώπους, είμαι βέβαιος ότι ο ίδιος θα κάνει την αυτοκριτική του. Θα προτιμούσα η περιπέτειά του να είναι ένα κακό όνειρο. Οι άνθρωποι δεν είμαστε άγιοι, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί και να σοβαρευτούμε περισσότερο. Αν μου ζητούσε ο Πέτρος Φιλιππίδη να τον βοηθήσω, θα το έκανα. Θα συνεργαστώ φέτος με τον Δημήτρη Φιλιππίδη στο θέατρο, είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός».

Στην ίδια συνέντευξη ο Γιάννης Μπέζος περιέγραψε τη σχέση του με την κόρη του, Ηρώ. Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι οι δυο τους δεν συζητούν για επαγγελματικά ζητήματα, αφού εκείνη χαράζει τη δική της πορεία στην υποκριτική. «Με την κόρη μου δεν μιλάμε για τη δουλειά, κάνει τη δική της διαδρομή εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχουμε καθημερινή επαφή με την κόρη μου, γιατί δεν υπάρχει χρόνος λόγω των υποχρεώσεων, αλλά φυσικά και έχουμε επαφή. Ακολουθεί τον δικό της δρόμο και δεν ανακατεύομαι καθόλου, δεν το θέλει και η ίδια. Δεν θα “έσπρωχνα” την κόρη μου επαγγελματικά. Τα παιδιά δεν θέλουν συμβουλές, θέλουν παραδείγματα», επισήμανε.

Μεταξύ άλλων στάθηκε στην ανάγκη του να τοποθετείται δημόσια με τρόπο που συμβαδίζει με την προσωπικότητά του. Πρόθεσή του, όπως τόνισε, δεν είναι να γίνει αρεστός στον κόσμο. «Πολλές φορές θέλω να μιλάω για πράγματα που εγώ επιθυμώ βαθιά και όχι για να γίνω χαριτωμένος προς τα έξω», ξεκαθάρισε.
