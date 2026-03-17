Μπιτσκόμπερ: Ένα ταξίδι χωρίς προορισμό, μιλά ο σκηνοθέτης Αρ. Μαραγκός

Με αφορμή την έξοδο της ταινίας The Beachcomber (ΜΠΙΤΣΚΟΜΠΕΡ) στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο σκηνοθέτης Αριστοτέλης Μαραγκός παρουσιάζει ένα έργο βαθιά επηρεασμένο από την ποίηση του Νίκου Καββαδία, εμποτισμένο με τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη στασιμότητα. Μέσα από την ιστορία του Ηλία, τον οποίο υποδύεται ο Χρήστος Πασσαλής, η ταινία εξερευνά τη σύγκρουση ανάμεσα στο όνειρο και τον φόβο, τη δημιουργία ως συλλογική πράξη και την επιμονή απέναντι στις δυσκολίες.

Οι προβολές στην Πάτρα συνεχίζονται δυναμικά στον κινηματογράφο Πάνθεον, όπου η ταινία προβάλλεται καθημερινά στις 21:30 (εκτός Τρίτης 17 Μαρτίου). Το κινηματογραφικό αυτό ταξίδι φτάνει στην τελική του ευθεία, καθώς απομένει μία τελευταία προβολή – αύριο, Τετάρτη 18 Μαρτίου- δίνοντας στο κοινό μια τελευταία ευκαιρία να ζήσει αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία στη μεγάλη οθόνη.

Στη συνέντευξή του στο pelop.gr, ο σκηνοθέτης αναλύει τους συμβολισμούς του «Beachcomber», τις προκλήσεις του ελληνικού κινηματογράφου και τη βαθύτερη φιλοσοφία πίσω από την ταινία του.

— Τι σημαίνει για εσάς ο όρος “Beachcomber”;

«Για μένα, ο “Beachcomber” είναι μια βαθιά ανθρώπινη κατάσταση. Είναι αυτή η αντίφαση όπου αγαπάς κάτι, παλεύεις γι’ αυτό, αλλά ταυτόχρονα φοβάσαι. Είναι η επιθυμία να φύγεις, να ταξιδέψεις, να αλλάξεις, και συγχρόνως η δυσκολία να κάνεις το βήμα».

— Ποιος είναι ο ρόλος του Χρήστου Πασσαλή στην ταινία;

«Ο Χρήστος ενσαρκώνει τον Ηλία, έναν άνθρωπο σε κρίση αλλά και σε αναζήτηση. Μέσα από την ερμηνεία του βλέπουμε και τη φθορά και την ελπίδα. Είναι ένας ήρωας που κουβαλάει τα βάρη του, αλλά συνεχίζει να ονειρεύεται».

— Γιατί παρομοιάζετε τη δημιουργία μιας ταινίας με την κατασκευή ενός καραβιού;

«Γιατί είναι μια διαδικασία συλλογική και επίπονη. Χρειάζεται ένα ολόκληρο πλήρωμα, παίρνει χρόνια και πολλές φορές δεν ξέρεις αν θα ολοκληρωθεί. Όμως η αξία βρίσκεται σε αυτό το ταξίδι, στο να ονειρεύεσαι μαζί με άλλους.»

— Τι εννοείτε όταν μιλάτε για “σιωπηλή αντίσταση” στην ταινία;

«Είναι η άρνηση να αποδεχτείς μια ζωή χωρίς εξέλιξη. Ο ήρωας μπορεί να φαίνεται στάσιμος, αλλά μέσα του υπάρχει μια συνεχής πάλη. Αυτή η επιμονή, ακόμα και μέσα στο αδιέξοδο, είναι μια μορφή αντίστασης».

— Γιατί ταυτίζετε τον εαυτό σας με τον “Beachcomber”;

«Γιατί κι εγώ, όπως πολλοί δημιουργοί, συνεχίζω να προσπαθώ, ακόμα κι όταν τα πράγματα είναι δύσκολα ή παράλογα. Είναι αυτή η ανάγκη να φτιάξεις κάτι, να πεις μια ιστορία, ακόμα κι αν δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει».

— Τι θα θέλατε να κρατήσει ο θεατής από την ταινία;

«Θα ήθελα να φύγει με ένα ερώτημα. Να αναρωτηθεί για τη δική του ζωή, για το αν μένει στάσιμος ή αν τολμά να κυνηγήσει το όνειρό του. Δεν με ενδιαφέρουν οι απαντήσεις, αλλά αυτή η εσωτερική αναζήτηση».

— Αν κάνατε μια ταινία σε άλλο είδος, θα αλλάζατε προσέγγιση;

«Όχι, δεν νομίζω. Ακόμα κι αν ήταν μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, πάλι θα με ενδιέφεραν τα ίδια πράγματα: οι άνθρωποι, τα συναισθήματά τους, η ανάγκη τους για αλλαγή».

— Τι συμβολίζει τελικά το ταξίδι του Ηλία;

«Συμβολίζει την προσπάθεια να ξεφύγεις από αυτό που σε κρατάει πίσω. Δεν έχει σημασία αν θα φτάσεις κάπου. Σημασία έχει ότι τόλμησες να ξεκινήσεις».

— Ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες του ελληνικού κινηματογράφου σήμερα;

«Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε με πολύ περιορισμένους πόρους. Η χρηματοδότηση είναι μικρή και συχνά ανεπαρκής. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μια επιμονή να δημιουργούμε, να κυνηγάμε ένα όνειρο που μοιάζει άπιαστο».

— Πώς επηρεάζει το ψηφιακό μέσο τον κινηματογράφο;

«Το ψηφιακό μέσο αλλάζει τον τρόπο που αφηγούμαστε ιστορίες, ίσως τις κάνει πιο σύντομες. Αλλά δεν αλλάζει την ουσία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πάντα το συναίσθημα και η επικοινωνία με τον θεατή».

