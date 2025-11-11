Black Friday 2025: 6 στους 10 Έλληνες έτοιμοι για αγορές, οι προτιμήσεις

Η διάθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές κατά τις ημέρες της Black Friday και της Cyber Monday εμφανίζεται εντυπωσιακά υψηλότερη φέτος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όπως δείχνουν τα αρχικά αποτελέσματα μεγάλης έρευνας της EY Ελλάδος, σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications. Η μελέτη, με τίτλο EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, θα παρουσιαστεί αναλυτικά τον Δεκέμβριο και καταγράφει αύξηση στο ποσοστό όσων σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τις προσφορές στις 28 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου.

Η Black Friday πλησιάζει: Τι αναμένουν επιχειρήσεις και καταναλωτές, οι προσφορές και προτιμήσεις

Συγκεκριμένα, το 63% των ερωτηθέντων δηλώνει πρόθεση για αγορές, έναντι 50% πέρυσι. Η μεγαλύτερη συμμετοχή αναμένεται από την ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών (76%), ενώ πέρυσι προηγούνταν οι 18-29 ετών. Στις μεγαλύτερες ηλικίες (50-64 ετών), μόνο το 50% δείχνει ενδιαφέρον. Παράγοντας που ενισχύει την πρόθεση είναι η ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια, ιδίως ανηλίκων (77%).

Οι προτιμήσεις εστιάζονται σε ηλεκτρονικές συσκευές και τεχνολογικά προϊόντα (68% συνολικά, 77% στους άνδρες), ακολουθούμενα από ρούχα και αξεσουάρ (61% συνολικά, 68% στις γυναίκες). Σε χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται τα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας (32%), είδη οικιακής χρήσης (26%), τρόφιμα και ποτά (11%), καθώς και εμπειρίες όπως φαγητό ή συναυλίες (9%).

Ωστόσο, η αισιοδοξία συνοδεύεται από επιφυλάξεις: Το 45% πιστεύει ότι οι εκπτώσεις δεν είναι πάντα γνήσιες, ποσοστό που πέφτει στο 32% στους νέους 18-29 ετών. Επιπλέον, το 30% παραπονιέται ότι τα επιθυμητά προϊόντα σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές. Συναισθηματικά, το 19% εκφράζει ενθουσιασμό, ενώ το 13% νιώθει πίεση και κούραση. Παρά ταύτα, το 81% έχει αναβάλει αγορές για να τις κάνει τότε.

Ο Θάνος Μαύρος, εταίρος της EY Ελλάδος και επικεφαλής τομέα λιανεμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σχολίασε: «Αν επιβεβαιωθεί στην πράξη αυτή η τάση, θα δώσει ώθηση στο λιανεμπόριο. Οι εταιρείες οφείλουν να αντιμετωπίσουν τις αμφιβολίες ενισχύοντας τη διαφάνεια, για να χτίσουν εμπιστοσύνη.»

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



