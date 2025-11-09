Η Black Friday πλησιάζει: Τι αναμένουν επιχειρήσεις και καταναλωτές, οι προσφορές και προτιμήσεις

Η περίοδος της Black Friday αποτελεί σταθερά μια κρίσιμη ανάσα ρευστότητας για την αγορά, ειδικά μετά από έναν χρόνο με αυξημένα κόστη και μειωμένη κατανάλωση. Οι επιχειρήσεις επενδύουν φέτος περισσότερο στη ψηφιακή τους παρουσία, την εξυπηρέτηση πελατών και τις ευέλικτες πολιτικές επιστροφών, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, το 2024 συμμετείχε στην Black Friday το 81% των επιχειρήσεων, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Περισσότερες από τις μισές (56%) δήλωσαν μέτρια ικανοποίηση από τις πωλήσεις, ενώ σχεδόν οι 5 στις 10 είδαν αύξηση σε σχέση με το 2022/2023.

Η επισκεψιμότητα στα καταστήματα κινήθηκε σε θετικά επίπεδα, με 9 στις 10 επιχειρήσεις να εμφανίζονται ικανοποιημένες. Πολλές επιχείρησεις (47%) επέκτειναν τη διάρκεια των προσφορών σε ολόκληρη την εβδομάδα, ενώ το 30% περιορίστηκε στο τριήμερο (29/11–01/12).

Οι εκπτώσεις κυμάνθηκαν κυρίως από 21% έως 40%, ενώ το ένα τρίτο των επιχειρήσεων προχώρησε σε προσφορές στο σύνολο των προϊόντων τους. Τα ψηφιακά μέσα πληρωμής κυριάρχησαν, με μόλις 1 στις 10 επιχειρήσεις να βασίζεται αποκλειστικά στα μετρητά.

Η βιτρίνα και το email marketing αποτέλεσαν βασικά εργαλεία προβολής των προσφορών.

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών

Η ανάλυση του Skroutz Marketplace για το 2024 ανέδειξε ως κορυφαίες κατηγορίες αγορών τα είδη Σπιτιού & Κήπου (35%) και την Τεχνολογία (31%), με την Υγεία–Ομορφιά (25,76%) και τη Μόδα (21%) να ακολουθούν. Σε επίπεδο τζίρου, την πρώτη θέση κατέλαβε η Τεχνολογία (36%), με το Σπίτι – Κήπος να ακολουθεί (25%).

Παράλληλα, στοιχεία από την Public δείχνουν ότι τα smartphones, τηλεοράσεις, έξυπνες συσκευές και τα gaming προϊόντα ήταν στις κορυφαίες επιλογές των αγοραστών. Ιδιαίτερη ζήτηση παρουσίασαν και οι υπηρεσίες εγκατάστασης ή απεγκατάστασης, αποδεικνύοντας πως η Black Friday έχει εξελιχθεί σε ολιστική εμπειρία αγορών.

Η ηλικιακή ομάδα 35–54 ετών παραμένει η πιο ενεργή καταναλωτικά, ενώ οι νεότερες γενιές ενίσχυσαν περαιτέρω τη στροφή προς το mobile shopping, το οποίο κατέγραψε ρεκόρ 84% στις ηλεκτρονικές αγορές του 2024.

Υπό πίεση οι καταναλωτές

Παρά το θετικό κλίμα στην αγορά, η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ καταγράφει εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο. Ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις -47,6 μονάδες (από -45,6 τον Σεπτέμβριο), καθιστώντας τους Έλληνες καταναλωτές τους πιο απαισιόδοξους στην Ε.Ε.

Οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους επόμενους 12 μήνες επιδεινώθηκαν, με το 58% να αναμένει επιδείνωση και μόλις 6% να προβλέπει βελτίωση.

Παράλληλα, η πρόθεση για σημαντικές αγορές ενισχύθηκε ελαφρώς (δείκτης -41,6 από -46,3), αλλά η πρόθεση αποταμίευσης υποχώρησε (-67,5 από -65,9).

Το 84% των νοικοκυριών θεωρεί απίθανη την αποταμίευση μέσα στο επόμενο έτος, ενώ το 60% δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα». Το ποσοστό όσων έχουν χρέη αυξήθηκε στο 7%, με το επίπεδο αβεβαιότητας για την πορεία της οικονομίας να παραμένει υψηλό.

