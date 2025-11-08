Black Friday και Cyber Monday 2025: Οι ημερομηνίες, οι παγίδες και τι να προσέξετε στις αγορές

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Black Friday ξεκινά, με τις μεγάλες εκπτώσεις να κορυφώνονται στις 28 Νοεμβρίου και να συνεχίζονται διαδικτυακά με τη Cyber Monday στις 1 Δεκεμβρίου. Οι ειδικοί προειδοποιούν για ψεύτικες προσφορές και κινδύνους στις online αγορές.

Black Friday και Cyber Monday 2025: Οι ημερομηνίες, οι παγίδες και τι να προσέξετε στις αγορές
08 Νοέ. 2025 9:48
Pelop News

Η Black Friday επιστρέφει φέτος, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου των εκπτώσεων, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, ακολουθεί η Cyber Monday. Και οι δύο ημέρες υπόσχονται δελεαστικές προσφορές για τους καταναλωτές, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές και οι ενώσεις καταναλωτών εφιστούν την προσοχή σε παραπλανητικές εκπτώσεις και ύποπτες διαδικτυακές συναλλαγές.

Η φετινή Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, ενώ η Cyber Monday θα ακολουθήσει άμεσα, την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου. Οι δύο ημέρες προσφορών αποτελούν σταθερά ορόσημα της εμπορικής χρονιάς, με τους καταναλωτές να αναζητούν ευκαιρίες σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η Black Friday παραδοσιακά εστιάζει σε οικιακές συσκευές, ηλεκτρονικά είδη και προϊόντα τεχνολογίας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί σε ρούχα, καλλυντικά, είδη σπιτιού και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Από την άλλη, η Cyber Monday επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στις διαδικτυακές προσφορές, με έμφαση σε gadgets, software, συνδρομητικές υπηρεσίες και τεχνολογικά προϊόντα που διατίθενται αποκλειστικά online.

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς, σύμφωνα με ενώσεις προστασίας καταναλωτή, αρκετές προσφορές εμφανίζονται παραπλανητικές, με τιμές που δεν διαφέρουν ουσιαστικά από την περίοδο πριν τις εκπτώσεις. Συνιστάται έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών μέσω αξιόπιστων πλατφορμών πριν την αγορά.

Παράλληλα, απαιτείται προσοχή στις online συναλλαγές και αποφυγή αγορών από ύποπτα e-shops ή διαφημίσεις που κυκλοφορούν αποκλειστικά στα social media. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της προστασίας προσωπικών δεδομένων, της αποφυγής πληρωμών σε μη ασφαλή περιβάλλοντα και της επιβεβαίωσης ότι τα καταστήματα διαθέτουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας και πολιτική επιστροφών.

Οι επαγγελματικοί φορείς, από την πλευρά τους, υπενθυμίζουν ότι οι ημέρες των μεγάλων εκπτώσεων μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για την αγορά προϊόντων σε μειωμένες τιμές, αρκεί οι καταναλωτές να λειτουργούν με σύνεση, ενημέρωση και προσοχή.
