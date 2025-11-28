Black Friday 2025: Οι εμπειρίες κερδίζουν έδαφος έναντι προϊόντων

Η Black Friday του 2025 σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Εργαστηρίου «ΑΓΟΡΑ» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για πρώτη φορά οι υπηρεσίες υπερτερούν σαφώς των φυσικών προϊόντων, μετατρέποντας την ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων σε περίοδο επένδυσης σε εμπειρίες και προσωπική ανάπτυξη.

Το ποσοστό των καταναλωτών που δεν αγόρασε καμία υπηρεσία μειώθηκε από 33% το 2024 σε μόλις 22% φέτος. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι θα επικεντρωθεί κυρίως σε υπηρεσίες, ενώ σχεδόν οι μισοί (48%) σκοπεύουν να ξοδέψουν περισσότερα σε αυτή την κατηγορία σε σχέση με πέρσι.

Η μεγαλύτερη έκπληξη έρχεται από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες: το 63% των ερωτηθέντων προτίθεται να κάνει κράτηση ταξιδιού ή διαμονής, όταν πέρσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 25%. Ακολουθούν οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες με 24%, οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας με 19% και η αισθητική-ευεξία με 17%.

Η έρευνα καταγράφει επίσης αλλαγές στον τρόπο ενημέρωσης και λήψης αποφάσεων. Το 65% των καταναλωτών ενημερώνεται πρωτίστως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 41% μέσω email και το 38% από συστάσεις γνωστών. Σχεδόν οι μισοί (46%) ξεκινούν την έρευνα μία με δύο εβδομάδες νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας ότι η Black Friday έχει εξελιχθεί σε πολυήμερο καταναλωτικό γεγονός.

Το 56% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι ανυπομονεί για την ημέρα των εκπτώσεων και θεωρεί τις προσφορές αξιόλογες. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για υπηρεσίες θα κυμανθεί μεταξύ 50 και 200 ευρώ, ενώ μόλις το 11% σκοπεύει να ξεπεράσει τα 400 ευρώ.

Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι της έρευνας, καθηγητής Γιώργος Σιώμκος και επίκουρη καθηγήτρια Κωνσταντίνα Βασιλικοπούλου, η Black Friday 2025 δεν αποτελεί πλέον γιορτή υλικών αγαθών αλλά περίοδο αναζήτησης εμπειριών που ενισχύουν την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

