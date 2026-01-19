Blackout στο FIR Αθηνών: Τι δείχνει το πόρισμα, φόβοι για νέο συμβάν το καλοκαίρι

Το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής Διερεύνησης για το σοβαρό περιστατικό του blackout του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 αποδίδει το «μπλακ άουτ» σε εσωτερική τεχνική δυσλειτουργία, προκαλούμενη από «ψηφιακό θόρυβο» λόγω αποσυγχρονισμού σε παρωχημένες τηλεπικοινωνιακές υποδομές και συστήματα επικοινωνιών φωνής (VCS) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Σύμφωνα με το πόρισμα, που υποβλήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2026 στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, το πρόβλημα οφείλεται σε παλαιά τεχνολογία SDH (Synchronous Digital Hierarchy), η οποία είναι εκτός υποστήριξης από τον κατασκευαστή, χωρίς δυνατότητα ουσιαστικών εγγυήσεων ομαλής λειτουργίας. Αποκλείεται ρητά κυβερνοεπίθεση ή εξωγενής παρέμβαση, ενώ το συμβάν κατατάσσεται ως χαμηλής διακινδύνευσης, χωρίς παραβίαση ελαχίστων διαχωρισμών αεροσκαφών ή άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια πτήσεων.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 08:59 π.μ., με μαζική παρεμβολή στις ραδιοσυχνότητες, οδηγώντας σε πλήρη περιορισμό χωρητικότητας (zero rate) και καθηλωμένες πτήσεις για περισσότερες από πέντε ώρες στα ελληνικά αεροδρόμια. Η πλήρης αποκατάσταση επετεύχθη σταδιακά έως τις 16:53.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, Παναγιώτης Ψαρός, εξέφρασε έντονη ανησυχία, τονίζοντας ότι το πόρισμα αποκαλύπτει μια κατάσταση «ακόμα χειρότερη» από ό,τι φαίνεται. Όπως δήλωσε, «δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έφταιξε», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλειστεί επανάληψη παρόμοιου περιστατικού «τις επόμενες ημέρες, μήνες ή –χειρότερα– το καλοκαίρι, όταν δεχόμαστε εκατομμύρια τουρίστες». Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης εύρεσης εναλλακτικών λύσεων, ενίσχυσης πρωτοκόλλων ασφαλείας και ετοιμότητας με «plan B».

Η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ) της ΥΠΑ επεσήμανε ότι, παρά τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού που έχουν ξεκινήσει, κανένα νέο σύστημα δεν θα λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς επαρκή στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού. «Η ΥΠΑ αδυνατεί να επιτελέσει τον σκοπό της χωρίς κατάλληλα συστήματα και εξειδικευμένο προσωπικό», αναφέρεται στην ανακοίνωσή της.

Δράσεις που δρομολογούνται

Μετά το περιστατικό, ο υπουργός Χρίστος Δήμας συγκρότησε ομάδα διαχείρισης κρίσεων με στελέχη ΥΠΑ και ΟΤΕ για την υλοποίηση των συστάσεων του πορίσματος. Ήδη έχει υπογραφεί σύμβαση (69/2025) για προμήθεια νέων πομποδεκτών VHF τεχνολογίας VoIP, με πρώτες παραδόσεις εντός Φεβρουαρίου 2026. Στόχος είναι η πλήρης αναβάθμιση έως το 2028-2030, ωστόσο οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι η διαδικασία απαιτεί χρόνο και δεν καλύπτει άμεσα τα κενά.

Υπενθυμίζεται ότι ο διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Σαουνάτσος υπέβαλε την παραίτησή του μετά τη δημοσίευση του πορίσματος, την οποία αποδέχθηκε ο υπουργός. Προσωρινά καθήκοντα ανέλαβε ο υποδιοικητής Γιώργος Βαγενάς.

Το περιστατικό του Ιανουαρίου 2026 έρχεται να προστεθεί σε μακροχρόνιες προειδοποιήσεις από το 2023 για ελλείψεις σε εξοπλισμό και προσωπικό, όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα «Realnews».

