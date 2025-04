Μπλακάουτ σε Ισπανία – Πορτογαλία: Παρέλυσαν οι μεταφορές, χάος στους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας η Ιβηρική Χερσόνησος και μέρος της Γαλλίας έπειτα από μια «μαζική διακοπή ηλεκτροδότησης», η οποία παρέλυσε τις δημόσιες συγκοινωνίες σε Ισπανία και Πορτογαλία, εγκλώβισε ανθρώπους μέσα σε τρένα, σε τραμ, σε ανελκυστήρες και σε άλλους χώρους και προκάλεσε μεγάλης έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα και καθυστερήσεις στις αεροπορικές πτήσεις, με τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να «τρέχουν» για την αποκατάσταση του δικτύου μέσα στις επόμενες ώρες.

Κι ενώ στη Γαλλία το πρόβλημα βαίνει προς αποκατάσταση, όπως δήλωσαν πηγές από τον εθνικό διαχειριστή δικτύου «RTE», η ισπανική και η πορτογαλική κυβέρνηση συγκάλεσαν έκτακτες συνεδριάσεις των υπουργικών τους συμβουλίων μετά το μπλακάουτ. Παράλληλα, η Κομισιόν ξεκίνησε επαφές με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών, επιχειρώντας να συνδράμει στις έρευνες για τα αίτια της διακοπής, καθώς και στις εργασίες αποκατάστασης, βάσει των πρωτοκόλλων που ισχύουν.

Στην Ισπανία, ο τοπικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας «Red Electrica» ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις εταιρείες ενέργειας για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. «Όλα τα μέσα χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της κατάστασης, θα χρειαστούν έξι έως δέκα ώρες για την πλήρη ανάκτηση της παροχής», τόνισε η εταιρεία και πρόσθεσε πως ξεκινά σταδιακά η επαναφορά της ηλεκτροδότησης στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Μια «μαζική» διακοπή ρεύματος επηρεάζει «ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο» και μέρος της Γαλλίας, τόνισε ο φορέας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας REN. «Η REN επιβεβαιώνει μια μαζική διακοπή ρεύματος σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, η οποία επηρέασε επίσης μέρος της Γαλλίας και της οποίας οι επιπτώσεις έφτασαν στην Πορτογαλία από τις 11:33 (13:33 ώρα Ελλάδας)», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Όλα τα σχέδια για τη σταδιακή αποκατάσταση του ενεργειακού εφοδιασμού έχουν ενεργοποιηθεί, σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους παραγωγούς και φορείς εκμετάλλευσης ενέργειας», τόνισε η REN, προσθέτοντας ότι «αναλύονται οι πιθανές αιτίες αυτού του περιστατικού».

Η ισπανική εταιρεία σιδηροδρόμων Renfe ανακοίνωσε ότι στις 12:30 ώρα Ισπανίας (13:30 ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε μπλακάουτ σε όλη τη χώρα, ακινητοποιώντας όλα τα τρένα. Ο ισπανικός διαχειριστής αερογραμμών Aena ανακοίνωσε πως υπάρχουν προβλήματα σε ισπανικά αεροδρόμια, λόγω του μπλακάουτ. Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης έχουν ενεργοποιηθεί.

Συμφόρηση στη Μαδρίτη, αναζητούν τα αίτια του μπλακάουτ

Στο κέντρο της Μαδρίτης υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser. Εκκενώνονται επίσης τμήματα του δικτύου μετρό της ισπανικής πρωτεύουσας. Τόσο στη Μαδρίτη όσο και στη Βαρκελώνη, πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, με τα τηλέφωνά τους στο χέρι, αναζητώντας ματαίως σήμα. Μετρό και τρένα έχουν ακινητοποιηθεί. Η Γενική Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας (DGT) ζήτησε από οδηγούς να μην ταξιδεύουν με τα αυτοκίνητα τους. Οι ισπανικές αρχές ζήτησαν από τους Ισπανούς να μην ταξιδεύουν.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιόφωνο RNE, το μπλακάουτ δεν επηρεάζει τα Κανάρια Νησιά και τις Βαλεαρίδες Νήσους.

Η E-Redes, ισπανική εταιρεία παρακολούθησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της σύνδεσης σε φάσεις. «Πρόκειται για ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τόνισε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Ενέργειας βρίσκονται καθ’ οδόν στις εγκαταστάσεις της Red Electrica, σύμφωνα με το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού. Η ισπανική κυβέρνηση τόνισε ότι εργάζεται για να καθορίσει τα αίτια του μπλακάουτ, και διαθέτει όλα τα μέσα για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Κυκλοφοριακά προβλήματα σε Λισαβόνα και Μαδρίτη, εκκενώθηκαν τρένα, κόσμος εγκλωβίστηκε σε βαγόνια και ασανσέρ

«Προφανώς πρόκειται για πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς (σ.σ. ηλεκτρικής ενέργειας) του οποίου η αιτία δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, προφανώς στην Ισπανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πορτογαλικής κυβέρνησης Αντόνιο Λεϊτάο Αμάρο στο πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, η διακοπή ρεύματος έχει επηρεάσει πολλές περιοχές της πόλης της Λισαβόνας, όπου το σύστημα οδικής σηματοδότησης παρουσιάζει βλάβες.

