Μπλοκαρισμένη η Αττική Οδός: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών λόγω ακινητοποίησης φορτηγού

Σημαντική ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, εξαιτίας ακινητοποιημένου φορτηγού στην έξοδο προς Λαμία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου, παρατηρούνται καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Πεντέλης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία.

Τα συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση του οχήματος, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.

Απομάκρυνση του οχήματος.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30΄από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις άνω των 30΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/KPENsD6wE7 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 25, 2025

