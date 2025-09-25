Μπλοκαρισμένη η Αττική Οδός: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών λόγω ακινητοποίησης φορτηγού

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να κάνουν λόγο για καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

25 Σεπ. 2025 14:27
Pelop News

Σημαντική ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, εξαιτίας ακινητοποιημένου φορτηγού στην έξοδο προς Λαμία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου, παρατηρούνται καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά:

  • Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Πεντέλης έως τον κόμβο Κηφισίας.
  • Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία.

Τα συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση του οχήματος, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.
