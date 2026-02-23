Bloomberg: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναστέλλει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην αναστολή της διαδικασίας επικύρωσης της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. Η κίνηση αυτή έρχεται ως αντίδραση στην αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε από τις εξελίξεις στην αμερικανική πολιτική δασμών.

Οι κύριες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν να αναστείλουν τη νομοθετική εργασία για την έγκριση της συμφωνίας κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Βερντ Λάνγκε (Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης), είχε προαναγγείλει την πρόταση διακοπής από την Κυριακή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «καθαρό τελωνειακό χάος» από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης.

Κάλας: Απίθανη η έγκριση του 20ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Βουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι υποστηρίζουν την αναστολή έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις επιπτώσεις της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και το νέο πρόγραμμα δασμών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με ψήφους 6-3, ακύρωσε την Παρασκευή το μεγαλύτερο μέρος των «ανταποδοτικών» δασμών που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, κρίνοντας ότι η νομοθεσία περί έκτακτης ανάγκης (IEEPA) δεν παρείχε εξουσιοδότηση για την επιβολή τους. Σε απάντηση, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) ανακοίνωσε τη διακοπή είσπραξης αυτών των δασμών από τις 07:01 ώρα Ελλάδας της Τρίτης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά παγκόσμιο δασμό 10% και εν συνεχεία 15%, με προσωρινή ισχύ έως πέντε μήνες, επικαλούμενος διαφορετική νομοθεσία, ενώ η κυβέρνησή του αναζητά πιο μόνιμες λύσεις.

Η ΕΕ ζητά πλήρη διευκρίνιση από την Ουάσινγκτον για το πώς το νέο πλαίσιο δασμών συνάδει με τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί προηγουμένως, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία επικύρωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



