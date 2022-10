Bloomberg: Η Τουρκία προχώρησε στη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς

Μια κινητή πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε για την εκτόξευση του πυραύλου από αεροδρόμιο κοντά στη λιμενική πόλη Ρίζε περίπου στις 7 π.μ. τοπική ώρα, δήλωσαν οι άνθρωποι, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να σχολιάζουν.

Το βλήμα πέταξε 561 χιλιόμετρα (350 μίλια) και έπεσε στα ανοικτά των ακτών του λιμανιού Σινόπ, είπαν οι ίδιες πηγές.

Το απόρρητο σχέδιο πυραύλου με την ονομασία Tayfun, ή Typhoon στα τουρκικά, βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, είπαν οι ίδιες πηγές χωρίς να διευκρινίσουν.

❗️❗️Report:#Turkey has tested a ballistic missile.

This morning, the first Typhoon short-range ballistic missile developed by Turkey was tested.

The tests were successful, the rocket flew 561 km from Rize to Sinop, – Turkish media. pic.twitter.com/4y0sOLQfHk

